Новый закон о мобилизации: какие существуют уважительные причины неявки в ТЦК по повестке

Согласно законопроекту №10449, военнообязанный должен сообщить, почему не сможет прибыть в военкомат в течение трех дней с конечной даты, указанной в повестке.

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Кабинет министров 30 января подал в Верховную Раду Украины доработанный законопроект о мобилизации №10449, согласно которому существует четыре веские причины неявки по врученной военнообязанному повестке в ТЦК и СП. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на проект закона, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Отметим, что в опубликованном документе содержатся изменения мобилизационных процессов, среди которых: выплаты для военных, отпуск, право на отсрочку, процедура вручения повесток, военная подготовка и тому подобное.

Веские причины для неявки в ТЦК

Согласно документу, уважительными причинами (подтвержденными документами соответствующих уполномоченных государственных органов) неявки военнообязанных граждан в тот срок, который указан в повести, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Также законопроектом №10449 предусмотрено, что о причинах неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки нужно сообщить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, указанной в повестке.

Напомним, если соответствующий законопроект примут, тогда также может измениться порядок вручения повесток. Дело в том, что для этого ТЦК и СП смогут использовать электронные кабинеты призывников, военнообязанных и резервистов. Именно туда могут приходить украинцам документы с просьбой посетить учреждение.

Кроме того, заметим, что авторами законопроекта предусмотрены и некоторые наказания для тех, кто игнорирует врученные повестки. Например, ТЦК и СП смогут подать в суд на уклониста, если тот никак не отреагирует на вручение документа. Возможный иск возможен через 10 дней.