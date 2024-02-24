"Вы чрезвычайные": мировые звезды обратились к украинцам во вторую годовщину вторжения (видео)
В обращении снялись более 15 мировых знаменитостей. Они выразили поддержку Украине и отметили, что этот год может стать "решающим".
Мировые звезды записали совместное обращение к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Видео опубликовали в соцсетях проекта UNITED24.
"Сегодня исполняется два года с тех пор, как Россия незаконно вторглась в Украину. Прошло два года: столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Это был потрясающий акт, и он продолжает шокировать каждый день", — заявили знаменитости.
Они подчеркнули, что стойкость украинцев сейчас вдохновляет так же как и два года назад.
"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом. Если военный преступник (Владимир, — ред.) Путин добьется успеха в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", — отметили звезды.
Они объяснили, что 2024 год может стать "решающим", и каждый вклад в это — важен.
"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Будьте сильными, мы всегда рядом", — заявили звезды.
Они отметили, что украинцы — не одиноки и должны помнить, что любовь и мир со временем победят тьму и ненависть.
"Мы поддерживаем Украину. Мы видим, что ваша борьба — это борьба за свободу во всем мире. Мы всегда думаем о вас. Не сдавайтесь, вы чрезвычайные люди", — добавили знаменитости.
В видео можно увидеть:
- американского киноактера, режиссера и продюсера Роберта де Ниро;
- участников американской попрок-группы Imagine Dragons;
- ирландского рок-музыканта и вокалиста группы U2 Боно;
- французскую актрису и певицу Катрин Денев;
- американского актера Марка Хэмилла;
- канадскую актрису и режиссера Кэтрин Винник;
- британского комика и писателя Стивена Фрая;
- американского кантри-певца Брэда Пейсли;
- британскую киноактрису и сценаристку Эмму Томпсон;
- американского актера Джареда Падалеки;
- британского киноактера Марка Стронга;
- американского актера Вигго Мортенсена;
- французского актера, режиссера и комика Пьера Ришара;
- американского актера и режиссера Мишу Коллинза;
- британского биохимика и лауреата Нобелевской премии Пола Нерса;
- американского актера, продюсера и режиссера Кевина Бейкона;
- других.
Напомним, британская разведка и Генштаб ВСУ подвели итоги, сколько техники и бойцов потеряла Россия за два года полномасштабной войны.
24 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, каков единственный вариант завершения войны в Украине.