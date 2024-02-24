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Военный Фокус Российско-украинская война 24 февраля 2024 — Вторая годовщина вторжения России в Украину

"Вы чрезвычайные": мировые звезды обратились к украинцам во вторую годовщину вторжения (видео)

звезды, знаменитости
Фото: Коллаж | Мировые звезды записали обращение к народу Украины

В обращении снялись более 15 мировых знаменитостей. Они выразили поддержку Украине и отметили, что этот год может стать "решающим".

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Мировые звезды записали совместное обращение к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Видео опубликовали в соцсетях проекта UNITED24.

"Сегодня исполняется два года с тех пор, как Россия незаконно вторглась в Украину. Прошло два года: столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Это был потрясающий акт, и он продолжает шокировать каждый день", — заявили знаменитости.

Они подчеркнули, что стойкость украинцев сейчас вдохновляет так же как и два года назад.

"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом. Если военный преступник (Владимир, — ред.) Путин добьется успеха в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", — отметили звезды.

Они объяснили, что 2024 год может стать "решающим", и каждый вклад в это — важен.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Будьте сильными, мы всегда рядом", — заявили звезды.

Они отметили, что украинцы — не одиноки и должны помнить, что любовь и мир со временем победят тьму и ненависть.

"Мы поддерживаем Украину. Мы видим, что ваша борьба — это борьба за свободу во всем мире. Мы всегда думаем о вас. Не сдавайтесь, вы чрезвычайные люди", — добавили знаменитости.

В видео можно увидеть:

  • американского киноактера, режиссера и продюсера Роберта де Ниро;
  • участников американской попрок-группы Imagine Dragons;
  • ирландского рок-музыканта и вокалиста группы U2 Боно;
  • французскую актрису и певицу Катрин Денев;
  • американского актера Марка Хэмилла;
  • канадскую актрису и режиссера Кэтрин Винник;
  • британского комика и писателя Стивена Фрая;
  • американского кантри-певца Брэда Пейсли;
  • британскую киноактрису и сценаристку Эмму Томпсон;
  • американского актера Джареда Падалеки;
  • британского киноактера Марка Стронга;
  • американского актера Вигго Мортенсена;
  • французского актера, режиссера и комика Пьера Ришара;
  • американского актера и режиссера Мишу Коллинза;
  • британского биохимика и лауреата Нобелевской премии Пола Нерса;
  • американского актера, продюсера и режиссера Кевина Бейкона;
  • других.

Напомним, британская разведка и Генштаб ВСУ подвели итоги, сколько техники и бойцов потеряла Россия за два года полномасштабной войны.

24 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, каков единственный вариант завершения войны в Украине.