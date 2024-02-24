"Превышают начальную силу": в британской разведке оценили потери ВС РФ в Украине

По данным Минобороны Великобритании, на момент полномасштабного вторжения на Украину наступали по меньшей мере 100 тысяч оккупантов. За два года войны потери ВС РФ превысили это количество уже более чем втрое.

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Российские оккупанты уже потеряли на территории Украины те объемы ресурсов, с которыми наступали 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

В публикации говорится, что на момент наступления Россия развернула 130 батальонных тактических групп. Они включали в себя:

примерно 1300 танков;

более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров;

не менее 100 000 человек личного состава.

"За два года конфликта потери России совпадают — а во многих случаях и превышают — те, что составляли ее первоначальную силу", — подчеркнули в британской разведке.

Подтвержденные потери, по данным Минобороны Великобритании, составляют:

более 2700 танков;

5000 БМП и БТР;

примерно 350 тысяч бойцов.

"Мобилизация и привлечение, производство и восстановление имеющихся запасов означает, что потери были компенсированы", — отметили в разведке.

Сейчас, по оценке британского ведомства, на территории Украины развернуты уже более крупные войска РФ. Теперь российские оккупанты способны поддерживать атаки вдоль линии передовой и проводить стратегию истощения Сил обороны.

Отчет британской разведки относительно потерь ВС РФ Фото: Министерство обороны Великобритании

Потери России: данные Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ также опубликовали общие потери врагом за два года полномасштабной войны — с 24 февраля 2022 года по сегодня.

По данным Генштаба, ВС РФ потеряли:

примерно 409010 человек личного состава;

6534 танка;

12425 боевых бронированных машин;

9952 артиллерийские системы;

999 РСЗО;

684 средства ПВО;

340 самолетов;

325 вертолетов;

7659 БПЛА;

1905 крылатых ракет;

25 кораблей и катеров;

одна подводная лодка;

12988 автомобильной техники и автоцистерн;

1576 специальной техники.

"Данные уточняются", — добавили в ВСУ.

Потери ВС РФ по данным Генштаба ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, украинский воин сам отбил штурм десяти российских оккупантов. Пресс-служба батальона показала кадры боя и запись истерики вражеского командира, который не ожидал провала операции.

23 февраля ВСУ ликвидировали второй российский самолет ДРЛО А-50У. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, сколько еще таких воздушных судов осталось в арсенале страны-агрессора.