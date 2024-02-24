"Командир бьется в истерике": боец ВСУ отбил штурм десяти российских оккупантов (видео)

Десять вражеских штурмовиков пытались захватить позицию, которую удерживал только один украинский воин. Их командир не сдерживал эмоций, когда понял, что операция проваливается.

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Украинский военнослужащий Вооруженных сил отбил штурм 10 вражеских бойцов, чем вызвал у российского командира истерику. Кадрами с поля боя 24 февраля поделилась пресс-служба 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр ВСУ "Эдельвейс".

Бойцы ВСУ перехватили истерические крики возмущенного командира, который делился недовольством с оккупантами через радиостанцию. Штурм десяти его штурмовиков провалился благодаря усилиям только одного воина.

"Героическое событие произошло еще в декабре. Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, крутятся, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом", — рассказали в батальоне.

Пока украинский защитник отражал атаку десяти противников, постепенно их истребляя, российский командир бился в истерике и давал своим штурмовикам наставления.

"Он не может понять, как столько российского "мяса" не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, ведь захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю", — подчеркнула пресс-служба.

Предупреждение: в видео присутствует нецензурная лексика

Полную версию видео можно посмотреть в публикации батальона.

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