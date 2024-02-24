"Командир б'ється в істериці": боєць ЗСУ відбив штурм десяти російських окупантів (відео)

Десятеро ворожих штурмовиків намагалися захопити позицію, яку втримував лише один український воїн. Їхній командир не стримував емоцій, коли зрозумів, що операція провалюється.

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Український військовослужбовець Збройних сил відбив штурм 10 ворожих бійців, чим спричинив у російського командира істерику. Кадрами з поля бою 24 лютого поділилася пресслужба 8 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр ЗСУ "Едельвейс".

Бійці ЗСУ перехопили істеричні крики обуреного командира, який ділився невдоволенням з окупантами через радіостанцію. Штурм десятьох його штурмовиків провалився завдяки зусиллям лише одного воїна.

"Героїчна подія сталася ще в грудні. Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопу, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами й автоматом", — розповіли у батальйоні.

Поки український захисник відбивав атаку десяти противників, поступово їх винищуючи, російський командир бився в істериці та давав своїм штурмовикам настанови.

"Він не може осягнути, як стільки російського "м’яса" не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю", — підкреслила пресслужба.

Попередження: у відео присутня нецензурна лексика

Повну версію відео можна переглянути в публікації батальйону.

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