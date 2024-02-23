Робота артилерії та FPV-дронів: генерал ЗСУ показав кадри знищення російської техніки (відео)

Підрозділ "Очі" проводив аеророзвідку. Дронами здійснювалося супроводження ліквідації важкої техніки ворога з повітря.

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, показав роботу українських артилерійських розрахунків та операторів FPV-дронів. У Telegram він повідомив подробиці.

На відео підрозділи Сухопутних військ уразили ворожі танки та бойові броньовані машини. Оператори FPV-дронів та артилерійські розрахунки провели спільну скореговану роботу по техніці російських загарбників.

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Підрозділ "Очі" проводив аеророзвідку. Дронами здійснювалося супроводження з повітря.

Знищення техніки РФ взимку 2024 року

Українські дрони знищили 21 одиницю російської техніки за один рейд. За словами аналітиків, нещодавній наступ вартував російським військам дев'яти танків, десяти бойових машин, 23 загиблих і 46 поранених. Український пілот дронів, відомий у соцмережах під псевдо Kriegsforscher, докладно розповів про грудневу перестрілку, яка закінчилася тим, що російські війська, можливо, із 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади або суміжного підрозділу просунулися не більш ніж на 350 метрів до околиці Авдіївки з боку Водяного.

Наприкінці січня біля Мар'їнки знищили рідкісний російський танк Т-90С. Після пошкодження окупанти залишили військову техніку. Армія Збройних сил Російської Федерації втратили вже вісім танків Т-90С. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" 18 січня розповів, що в районі Мар'їнки відбувалися досить пекельні бої зі щоденним "геноцидом" російських танків.

22 січня в Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" розповіли, що на Авдіївському напрямку було ліквідовано російський танк Т-80. Українські бійці за допомогою безпілотника спочатку зупинили, а потім уразили техніку ворога.

Нагадаємо, 23 лютого видання Financial Times повідомило, що в Європі шукають 1,5 мільярда доларів на резервний план для озброєння України. Франція та Греція наполягають на тому, що потрібно закуповувати зброю та боєприпаси лише у виробників із ЄС та Норвегії, що завадить фінансуванню чеського плану або постачанню боєприпасів зі США.