"Знищили консерву": бійці НГУ підірвали дроном танк ЗС РФ за $2,2 млн (відео)

Т-80 висунувся прикривати штурмову групу окупантів, яка атакувала позиції Сил оборони, але був знищений українським оператором БПЛА.

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Українські воїни за допомогою безпілотника ліквідували на Авдіївському напрямку російський танк Т-80. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Центру спеціального призначення НГУ "Омега" в понеділок, 22 січня.

На відеокадрах оператор безпілотника направив свою техніку навздогін танку ЗС РФ, який їхав засніженою дорогою. Для того, щоб захистити броньовану машину від атаки дронів, окупанти оснастили її "мангалом" — спеціальним навісом, що мав вберегти від ураження БПЛА найвразливішу частину танка — башту. Однак це не завадило бійцям Національної гвардії атакувати Т-80 й уразити його за допомогою безпілотника.

"Під час проведення аеророзвідки виявили ворожий танк Т-80, який рухався на позицію для прикриття штурмових груп. Готувалася чергова спроба провести штурмові дії на позиції Сил оборони України. На відпрацювання ворожого танка вирушили FPV-дрони. Вмілими діями наші хлопці спочатку зупинили, а потім знищили ворожу "консерву", — підписали адміністратори Telegram-каналу опубліковане відео.

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Військові також нагадали, що наявність і вміле використання FPV-дронів дає змогу українським бійцям обнулити перевагу ворога в техніці. Адже невеликий "одноразовий" дрон позбавив російських військових танка, орієнтовна вартість якого становить $2,2 млн.

Нагадаємо, 22 січня ми писали про те, що в Луганській області росіяни втратили рідкісну спецмашину ЗСА-Т. За словами журналістів, бронемашину ЗС РФ використовували для вивезення своїх поранених із передових позицій.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ показали один із найбільших штурмів Авдіївки. Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали кадри одного з найбільших ворожих штурмів, який відбувся наприкінці жовтня 2023 року.