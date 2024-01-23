"Уничтожили консерву": бойцы НГУ взорвали дроном танк ВС РФ за $2,2 млн (видео)

Т-80 выдвинулся прикрывать штурмовую группу оккупантов, которая атаковала позиции Сил обороны, но был уничтожен украинским оператором БПЛА.

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Украинские воины с помощью беспилотника ликвидировали на Авдеевском направлении российский танк Т-80. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале Центра специального назначения НГУ "Омега" в понедельник, 22 января.

На видеокадрах оператор беспилотника направил свою технику вдогонку танку ВС РФ, который ехал по заснеженной дороге. Для того чтобы защитить бронированную машину от атаки дронов, оккупанты оснастили его "мангалом" — специальным навесом, который должен был уберечь от поражения БПЛА самую уязвимую часть танка — башню. Однако это не помешало бойцам Национальной гвардии атаковать Т-80 и поразить его с помощью беспилотника.

"Во время проведения аэроразведки обнаружили вражеский танк Т-80, который двигался на позицию для прикрытия штурмовых групп. Готовилась очередная попытка провести штурмовые действия на позиции Сил обороны Украины. На отработку вражеского танка отправились FPV-дроны. Умелыми действиями наши ребята сначала остановили, а затем уничтожили вражескую "консерву", — подписали администраторы Telegram-канала опубликованное видео.

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Военные также напомнили, что наличие и умелое использование FPV-дронов дает возможность украинским бойцам обнулить преимущество врага в технике. Ведь небольшой "одноразовый" дрон лишил российских военных танка, ориентировочная стоимость которого составляет $ 2,2 млн.

Напомним, 22 января мы писали о том, что в Луганской области россияне потеряли редкую спецмашину ЗСА-Т. По словам журналистов, бронемашину ВС РФ использовали для вывоза своих раненых с передовых позиций.

Ранее сообщалось, что в ВСУ показали один из крупнейших штурмов Авдеевки. Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали кадры одного из крупнейших вражеских штурмов, который состоялся в конце октября 2023 года.