Враг прорывается к Авдеевке: какая обстановка сложилась на горячем участке фронта

Согласно официальным данным, враг несет большие потери в живой силе и технике. По информации военных аналитиков, российские войска были замечены на южных окраинах Авдеевки, где уже идут боевые действия.

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Бойцы Вооруженных сил Украины стойко держат оборону на Авдеевском направлении, нанося огневое поражение противнику, который не оставляет попыток окружить населенный пункт. Согласно данным Генштаба ВСУ Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак россиян в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Фокус собрал последние сведения о ситуации на одном и горячих участков украинского фронта.

Вооруженные силы РФ не первый месяц пытаются прорвать оборону украинских сил с целью захвата Авдеевки. Для этого еще в конце октября прошлого года на данном направлении было сосредоточено около 40 тысяч российских солдат и большое количество боевой техники.

В течение января противник с различной интенсивностью штурмовал позиции украинских защитников как на южном, так и на северном фланге, пытаясь взять в окружение Авдеевку несмотря на огромные потери в личном составе и технике.

Официальная информация

Как сообщил в эфире телемарафона 21 января спикер Таврического направления Александр Штупун интенсивность противника несколько уменьшилась — россияне не наносили в данной зоне ударов с воздуха, однако несколько увеличилась активность вражеской артиллерии.

"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил нашей операционной зоне авиаударов. Также за прошедшие сутки было меньше боестолкновений — всего 30 и применения FPV-дронов. Впрочем, вчера несколько увеличивал активность артиллерии — зафиксировано 703 артиллерийских обстрелов", — заявил Штупун.

По его словам, вероятно, противник начал перегруппировку, поэтому Силы обороны не надеются на долгое "затишье" на этом участке и уже готовятся к новой волне активизации врага.

Между тем оккупационные войска несут огромные потери на Авдеевском направлении. В интервью Financial Times 20 января начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в районе Авдеевки потери ВС РФ в последние недели значительно возросли, однако конкретные цифры названы не были.

Информация от экспертов

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) 20 января сообщили, что российские войска продвинулись к южной окраине Авдеевки. Со ссылкой на российские источники они добавили, что передовые подразделения противника захватили украинский укрепрайон возле ресторана "Царская охота", что в полукилометра от населенного пункта.

А 21 января в очередном отчете ISW было сказано, что россияне якобы добрались до улиц в самой Авдеевке, при этом были опубликованы кадры из соцсетей о боевых действиях, которые проходили, согласно геоданным, в 500 метрах от южной границы города.

Также аналитики пишут, что оккупанты были замечены на улицах Лермонтова и Косова, однако было уточнение — пока никаких визуальных подтверждений эта информация не имеет.

По поводу ситуации на Авдеевском направлении высказался и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. В одном из интервью он отметил, что риск потери Авдеевки сегодня не выше, но и не меньше, чем два месяца назад.

Он добавил, что важнейшим участком фронта является район Орловки, так как через этот населенный пункт проходит дорога, по которой идет снабжение украинского гарнизона в Авдеевке.

Также Дикий отметил, что так называемая Авдеевская промзона превратилась в серую зону. По его словам, украинские подразделения оттуда отошли, но захватчики ее так и не взяли, так как при попытке туда войти по ним из засад отрабатывают украинские бойцы.

"Эта мясорубка будет работать ровно до тех пор, пока есть возможность привозить в гарнизон снаряды и вывозить оттуда раненых, то есть пока работает трасса через Орловку. Она уже не первый месяц простреливается россиянами, но к такому нам не привыкать", — рассказал Дикий.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

Продвижение российских войск на Авдеевском направлении фиксирует и ресурс DeepState. Согласно опубликованной карте боевых действий, противник пытается продвигаться на северном фланге в восточную сторону к населенным пунктам Новобахмутовка и Бердичи, а также южнее в направлении Орловки и Ласточкино.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 1 января 2024.Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 22 января 2024.Источник: deepstatemap

На южном фланге противник атакует Северное. Также россияне осуществляют давление на восточный фланг Авдеевки со стороны Ясиноватой и Спартака.

Напомним, в конце октября российская армия под Авдеевкой осуществила один из самых масштабных штурмов в ходе войны. Как сообщили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, враг провел массированную артподготовку, а затем бросил в бой более 50 единиц боевой техники и около 500 штурмовиков.