По данным аналитиков, оккупанты недавно также продвинулись к юго-западу от Бахмута. На геолоцированных кадрах видно, что ВС РФ продвинулись в небольшой лесополосе к северо-западу от Клещиевки.

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Российские войска 20 января продвинулись вдоль линии Купянск–Сватово–Кременная. Геолоцированные снимки за 20 января показали, что ВС РФ захватили населенный пункт Крохмальное, расположенный в 20 км к северо-западу от Сватово. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 января.

Российские военные ранее утверждали, что ВСУ отошли с позиций возле населенного пункта. Геолокированные кадры, опубликованные 20 января, показали, что ВС РФ незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км от Купянска). Кадры, опубликованные 18 января, показывают некоторое продвижение ВС РФ к востоку от Золотаровки (17 км от Кременной).

Военнослужащий одной из украинских бригад, действующей на Лиманском направлении, 20 января заявил, что российские войска ведут пехотное наступление при поддержке бронетехники на Лиманском направлении. По его словам, большое количество российских танков, БМП и бронетехники движется в неустановленном районе в направлении Лимана, и что российские войска несут значительные потери бронетехники в этом районе.

Сообщается, что усиления ВС РФ на Лиманском направлении могут быть связаны с приказом руководства достичь "конкретных границ" к определенной дате, возможно, в связи с президентскими выборами в марте.

На момент написания этого отчета в ISW пока не наблюдали значительные колонны российской бронетехники на Купянском или Лиманском направлениях. Появление таких колонн и постоянные механизированные атаки будут рассматриваться как главные признаки масштабного российского наступления, как и заметные успехи ВС РФ на линии Купянск–Сватово–Кременная.

Бахмут

Карта в районе Бахмута

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Бахмута. На геолоцированных кадрах за 20 января видно, что ВС РФ продвинулись в небольшой лесополосе к северо-западу от Клещиевки. Украинские и российские источники сообщили о боях к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; западнее Бахмута возле Ивановского; и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские источники сообщили о захвате Богдановки, но позже уточнили, что украинские силы все еще сохраняют контроль над частью населенного пункта. В ISW пока не обнаружили визуальных свидетельств этих успехов.

Авдеевка

Бои в районе Авдеевки

Сообщается, что 20 января российские войска продвинулись к южной окраине Авдеевки. Несколько российских военных блоггеров заявили, что ВС РФ захватили украинский укрепрайон возле ресторана "Царская охота" (500 метров к югу от Авдеевки), прорвались на улицы Чернышевского и Спортивную и продвигаются на север в сторону Авдеевки по улице Соборной.

"Военкоры" также утверждают, что ВС РФ захватили населенный пункт Скотоватая на южной окраине Авдеевки. В ISW пока нет визуальных свидетельств этому.

Некоторые российские источники утверждают, что ВС РФ сосредоточены на перехвате дороги Марьинка–Угледар. Оккупационная группировка войск также незначительно продвинулась в приграничном районе Донецко-Запорожской области.

На кадрах с геолокацией за 20 января показаны ограниченные успехи РФ к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки). Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои происходили южнее Золотой Нивы и южнее Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского.

Крынки

Бои в Районе Работино

20 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои на западе Запорожской области. Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались в районе Работино и в районе Вербового.

По состоянию на 20 января Силы обороны сохраняют позиции на левобережье Херсонской области. Изменений линии фронта на этом участке не произошло. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили 10 атак россиян на левом берегу. Российский "военкор" сообщил, что погода сдерживает операции на левом берегу, но представитель оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ недавно возобновили попытки форсировать Днепр после того, как лед на реке растаял.

Бои в Районе Крынок

По оценкам Минобороны Великобритании, российские войска, судя по всему, продолжат попытки выбить ВСУ с позиций возле Крынок в ближайшие недели, несмотря на растущие людские потери.

Напомним, что, по оценкам опрошенных Фокусом военных аналитиков, президент РФ Владимир Путин нападет на страны НАТО, а в ближайшие 50 лет произойдет глобальный конфликт.

Ранее сообщалось, что, по словам секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, есть вопросы к командирам из-за того, что РФ продавливает оборону на некоторых направлениях.