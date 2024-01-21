Досягти "конкретних кордонів" до березня: ЗС РФ просунулися до Іванівки, захопили Крохмальне, — ISW

За даними аналітиків, окупанти нещодавно також просунулися на південний захід від Бахмута. На геолокованих кадрах видно, що ЗС РФ просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки.

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Російські війська 20 січня просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолоковані знімки за 20 січня показали, що ЗС РФ захопили населений пункт Крохмальне, розташований за 20 км на північний захід від міста Сватове. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 січня.

Російські військові раніше стверджували, що ЗСУ відійшли з позицій біля населеного пункту. Геолоковані кадри, опубліковані 20 січня, показали, що ЗС РФ незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км від Куп'янська). Кадри, опубліковані 18 січня, показують деяке просування ЗС РФ на схід від Золотарівки (17 км від Кремінної).

Військовослужбовець однієї з українських бригад, що діє на Лиманському напрямку, 20 січня заявив, що російські війська ведуть піхотний наступ за підтримки бронетехніки на Лиманському напрямку. За його словами, велика кількість російських танків, БМП і бронетехніки рухається в невстановленому районі в напрямку Лиману, і що російські війська зазнають значних втрат бронетехніки в цьому районі.

Повідомляють, що посилення ЗС РФ на Лиманському напрямку можуть бути пов'язані з наказом керівництва досягти "конкретних кордонів" до певної дати, можливо, через президентські вибори в березні.

На момент написання цього звіту в ISW поки що не спостерігали значних колон російської бронетехніки на Куп'янському або Лиманському напрямках. Поява таких колон і постійні механізовані атаки розглядатимуться як головні ознаки масштабного російського наступу, як і помітні успіхи ЗС РФ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Бахмут

Карта в районі Бахмута

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. На геолокованих кадрах за 20 січня видно, що ЗС РФ просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки. Українські та російські джерела повідомили про бої на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські джерела повідомили про захоплення Богданівки, але пізніше уточнили, що українські сили все ще зберігають контроль над частиною населеного пункту. В ISW поки що не виявили візуальних свідчень цих успіхів.

Авдіївка

Бої в районі Авдіївки

Повідомляється, що 20 січня російські війська просунулися до південної околиці Авдіївки. Кілька російських військових блогерів заявили, що ЗС РФ захопили український укріпрайон біля ресторану "Царське полювання" (500 метрів на південь від Авдіївки), прорвалися на вулицю Чернишевського і Спортивну та просуваються на північ у бік Авдіївки вулицею Соборною.

"Військкори" також стверджують, що ЗС РФ захопили населений пункт Скотовата на південній околиці Авдіївки. В ISW поки що немає візуальних свідчень цьому.

Деякі російські джерела стверджують, що ЗС РФ зосереджені на перехопленні дороги Мар'їнка-Вугледар. Окупаційне угруповання військ також незначно просунулося в прикордонному районі Донецько-Запорізької області.

На кадрах із геолокацією за 20 січня показано обмежені успіхи РФ на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки). Російські та українські джерела повідомляють, що позиційні бої відбувалися на південь від Золотої Ниви та на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного і Старомайорського.

Кринки

Бої в Районі Работине

20 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на заході Запорізької області. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали в районі Роботиного і в районі Вербового.

Станом на 20 січня Сили оборони зберігають позиції на лівобережжі Херсонської області. Змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили 10 атак росіян на лівому березі. Російський "військкор" повідомив, що погода стримує операції на лівому березі, але представник окупаційної адміністрації в Херсонській області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нещодавно відновили спроби форсувати Дніпро після того, як лід на річці розтанув.

Бої в Районі Кринок

За оцінками Міноборони Великої Британії, російські війська, судячи з усього, продовжать спроби вибити ЗСУ з позицій біля Кринок найближчими тижнями, попри людські втрати, що зростають.

Нагадаємо, що, за оцінками опитаних Фокусом військових аналітиків, президент РФ Володимир Путін нападе на країни НАТО, а в найближчі 50 років відбудеться глобальний конфлікт.

Раніше повідомлялося, що, за словами секретаря Комітету ВР з питань національної безпеки, є питання до командирів через те, що РФ продавлює оборону на деяких напрямках.