Росія воюватиме за територію Балтії та частину Німеччини. Навіщо НАТО попереджає громадян про велику війну

Західні лідери закликають своїх громадян готуватися до війни. Вони вважають, що Володимир Путін все ж таки нападе на країни НАТО. Опитані Фокусом військові аналітики впевнені, що в найближчі 50 років відбудеться глобальний конфлікт.

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Цивільне населення країн Заходу має готуватися до "тотальної війни" з Росією. Велика війна неодмінно змінить життя всіх, попередив голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

"Ми повинні усвідомити, що життя у світі не є даністю. Саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. Йдеться про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", — наголосив військовий чиновник.

Заяви Бауера передують найбільшим за майже 40 років військовим навчанням військ НАТО в Європі під назвою "Стійкий захисник". У маневрах, які розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня, візьмуть участь приблизно 90 тисяч осіб, авіація і флот.

Бауер також говорив, що до навчань "Стійкий захисник" приєднається все суспільство, подобається це людям чи ні.

"Я не кажу, що завтра все піде не так, але ми маємо розуміти, що мир не є непорушним фактом. Саме тому в нас є плани", — зазначав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус позначив конкретні терміни війни з Росією: все може статися через п'ять-вісім років. Якщо Путін виграє війну і окупує Україну, небезпека для НАТО кратно збільшиться.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня — востаннє на адресу наших друзів у Прибалтиці. Ми повинні взяти до уваги, що Володимир Путін одного разу нападе на країни НАТО", — уточнив міністр.

На тлі очікуваної загрози Пісторіус уже готовий відкрити вакансії в Бундесвері для солдатів, які не мають німецького громадянства.

"СРСР 2.0" з країнами Балтії та частиною Німеччини. Про що мріє Володимир Путін?

Амбіції Москви відтворити "СРСР 2.0" з країнами Балтії та східною частиною об'єднаної Німеччини нікуди не поділися. Путін мріє про це і розуміє, що для реалізації кейсу в нього достатньо ресурсів, коментує Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Небезпека криється і в політичній неоднорідності Заходу: у багатьох країнах збільшується популярність правих партій, лідери яких виступають за співпрацю з РФ.

"Путін продавить так далеко, наскільки йому дозволять. І коли західні топпосадовці думають, що в них є 5, 8 чи 20 років на підготовку, вони забувають сказати про нарощування власного бойового потенціалу", — вказує експерт.

Зараз Європу реально захищають Сили оборони України на Лиманському, Куп'янському, під Бахмутом, в Авдіївці та на Херсонському напрямку. Якби ЗСУ не тримали рубежі та позиції, ворог дійшов би до Львова, Закарпаття і далі. Тоді прем'єр-міністрам Словаччини та Угорщини Роберту Фіцо і Віктору Орбану довелося б пояснювати населенню, чому російські танки їздять по Братиславу та Будапешту.

На думку Селезньова, світ дедалі більше занурюється у стан третьої світової війни. Причина полягає у відсутності у світі лідерів рівня колишнього британського прем'єра Вінстона Черчилля і 32-го президента США Франкліна Делано Рузвельта. Жоден із відомих політиків не готовий уберегти світ від великої війни в найближчі 50 років.

Цілком серйозно варто сприймати заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про небезпеку умиротворення Путіна. Такий підхід нагадує події 20-го століття, коли європейські країни хотіли заспокоїти амбіції нацистського диктатора Адольфа Гітлера. До чого це призвело, весь світ пам'ятає й досі.

"Єдине, що ми можемо зробити — це продемонструвати протягом 2024 року, що Путін не перемагає", — говорив він в інтерв'ю Politico.

Кейс із російською армією і Путіним, як підкреслює військовий експерт, можна вирішити досить швидко. Армія України має отримати достатньо сучасної зброї, і якщо це не зробити зараз, у майбутньому проблеми загостряться. Київ забезпечується озброєнням за залишковим принципом, а це суперечить військовій логіці.

Росія готова до війни з НАТО

Росія пішла на збільшення ставок і показує світові здатність нагнітати військову ескалацію в кількох точках земної кулі: Сектор Гази, Червоне море, кордон Венесуели і Гаяни, а також Сувалкський коридор, яким проходить кордон Польщі з Литвою.

Готовність до сценарію великої війни Кремль показує далеко не з 2022 року. Апетити агресора не закінчаться на Україні, тому Захід посилає попередження про тотальну війну, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Ми вже бачимо відповіді союзникам Росії. Наприклад, удари по базах хуситів [проросійських і проіранських проксі] в Ємені, в Європу перекидають контингент і військову техніку. Росії дають зрозуміти: хочете воювати, значить будемо воювати", — підкреслює аналітик.

США і Європа надають Україні всебічну політичну та економічну підтримку, але також на Заході розглядають сценарії ескалації напруги на кордонах з НАТО. Сюди входять військові вторгнення до Фінляндії, Швеції, Польщі та Балтійських країн.

Нагадаємо, американські чиновники прогнозують продовження бойових дій в Україні щонайменше на два роки. У 2024 році Україна зміцнюватиме оборонну промисловість і готуватиметься до контрнаступу у 2025 році.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс раніше закликав Захід об'єднуватися для протистояння вторгненню РФ в Україну. У Кремлі можуть захотіти напасти і на сусідні європейські країни.