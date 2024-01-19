"Відкрито про це говорять": РФ продовжить агресію, якщо її не зупинити, — Єврокомісія

За словами віцепрезидента відомства Валдіса Домбровскіса, є перспективи того, що Москва справді піде далі і почне нові агресивні війни з Європою.

Related video

Західні партнери мають об'єднати свої зусилля для протистояння вторгненню Росії в Україну. В іншому випадку Кремль може запланувати розширення за межі своїх територіальних кордонів і напасти на сусідні європейські країни. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Bloomberg.

"Мене найбільше турбує триваюча російська агресія проти України. Якщо ми не зупинимо Росію, є перспективи того, що Росія справді піде далі і почне нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять", — сказав він у Давосі.

Домбровскіс, відповідальний за торговельну політику Європейського Союзу, попередив про те, що 2024 рік стане періодом труднощів з огляду на військові дії проти України та напруженість на Близькому Сході.

Ці фактори можуть порушити торговельні операції та ланцюжки поставок, незважаючи на оптимістичний прогноз Світової організації торгівлі про зростання на рівні 3,3% до 2024 року, сказав він. Проте існують певні потенційні ризики, на які необхідно звернути увагу.

Нагадаємо, 18 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили про готовність Альянсу до можливого нападу Росії.

Також нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що якщо Україна програє у війні з Росією, то Москва піде в бік Європи, тому важливо надати Києву підтримку.

Німецьке видання Bild 14 січня писало, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може відбутися вже в лютому цього року.