"Щойно вони нас захоплять, буде війна НАТО з РФ", — Зеленський зробив заяву в Давосі (відео)

Без допомоги від США та ЄС Росія може захопити Україну, тож Зеленський закликав не експериментувати та не зволікати.

Related video

Затягування з допомогою Україні — це страшний експеримент. Без підтримки США та Євросоюзу Росія може захопити Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки візиту до Давоса на Всесвітній економічний форум.

Також Зеленський вважає, що захоплення України означатиме війну НАТО з РФ.

Якщо Україна більше не отримає допомогу, українці будуть "слабкі на полі бою", зазначив президент.

"У нас буде великий дефіцит артилерії. Ми не зможемо відбивати удари балістичних ракет тощо. Буде велика кількість вбивств та поранених людей. Завдяки системам ППО у нас немає цього року блекауту, і у наших людей є тепло", — сказав Зеленський.

Він також закликав Захід "не експериментувати", адже щойно Росія захопить Україну, розпочнеться війна і з НАТО.

"Я вважаю, чесно кажучи, що Путін реально цього хоче", — заявив президент.

Водночас, за словами Зеленського, і без допомоги США та Європейського Союзу Україна буде боротися.

"Україна буде слабкіша і це буде можливість для Росії захопити нас", — сказав Зеленський.

Також сьогодні, 17 січня, президент України Володимир Зеленський відповів на заяви 45-го президента США Дональда Трампа щодо фіналу війни РФ проти України. Глава української держави нагадав Трампу його обіцянки. Той говорив, що готовий дати Києву більше зброї, якщо РФ не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться — забрати запаси.

Нагадаємо, що напередодні у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму президент Володимир Зеленський зустрічався із виконавчим директором банківського холдингу JPMorgan Chase & Co, спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і очільниками приватних компаній, фондів та інвестгруп. Йшлося про залучення інвесторів у відбудову України.