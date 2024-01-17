"Как только они нас захватят, будет война НАТО с РФ", — Зеленский сделал заявление в Давосе (видео)
Без помощи от США и ЕС Россия может захватить Украину, поэтому Зеленский призвал не экспериментировать и не медлить.
Затягивание с помощью Украине — это страшный эксперимент. Без поддержки США и Евросоюза Россия может захватить Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подводя итоги визита в Давос на Всемирный экономический форум.
Также Зеленский считает, что захват Украины будет означать войну НАТО с РФ.
Если Украина больше не получит помощь, украинцы будут "слабые на поле боя", отметил президент.
"У нас будет большой дефицит артиллерии. Мы не сможем отражать удары баллистических ракет и тому подобное. Будет большое количество убийств и раненых людей. Благодаря системам ПВО у нас нет в этом году блэкаута, и у наших людей есть тепло", — сказал Зеленский.
Он также призвал Запад "не экспериментировать", ведь как только Россия захватит Украину, начнется война и с НАТО.
"Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", — заявил президент.
В то же время, по словам Зеленского, и без помощи США и Европейского Союза Украина будет бороться.
"Украина будет слабее и это будет возможность для России захватить нас", — сказал Зеленский.
Также сегодня, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления 45-го президента США Дональда Трампа относительно финала войны РФ против Украины. Глава украинского государства напомнил Трампу его обещания. Тот говорил, что готов дать Киеву больше оружия, если РФ не остановится, а если Украина не остановится — забрать запасы.
Напомним, что накануне в Давосе во время Всемирного экономического форума президент Владимир Зеленский встречался с исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и руководителями частных компаний, фондов и инвестгрупп. Речь шла о привлечении инвесторов в восстановление Украины.