Ненужные инвестняни: о чем на самом деле говорили на встрече Зеленского с банкирами в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января на встрече с представителями финансовых организаций отметил важность привлечения частного капитала к проектам по восстановлению Украины. Фокус расспросил экспертов, существует ли шанс, что во время войны зарубежные фонды, банки и компании присоединятся к восстановлению разрушенной российской агрессией страны.

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В Давосе во время Всемирного экономического форума 16 января президент Владимир Зеленский имел переговоры, в частности, с исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и руководителями частных компаний, фондов и инвестгрупп.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны важно разработать и внедрить механизмы смешанного финансирования, сочетающего частный и государственный капитал.

"Именно здесь мы видим вашу непосредственную роль прямо сейчас. Я знаю, что вы активно сотрудничаете с нашей командой. С нетерпением жду конкретного результата", — сказал президент.

Он также выразил надежду, что мировые финансовые фонды помогут привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций.

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Как сообщил Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, пока что мало конкретных ожиданий по привлечению частного капитала в Украину.

В частности, банковский холдинг JPMorgan вообще не имеет присутствия в Украине.

"Не исключено, что одним из предметных вопросов к обсуждению может стать стратегия Украины по обслуживанию суверенных еврооблигаций, и планы, как снова выйти на публичный рынок долговых инструментов в будущем", — считает специалист.

То есть, банкиры необходимы для помощи в продаже украинских ценных бумаг, чтобы правительство смогло привлечь больше валюты на внешнем рынке для финансирования потребностей государственного бюджета. Но вопрос не только в выпусках облигаций. Ведь Украина очень нуждается в прямых иностранных инвестициях для стимулирования экономической активности уже прямо сейчас.

"В 2011 году был пример, когда для чемпионата по футболу Евро-2012 в Украине, привлекались иностранные инвестиции под гарантии государства, однако трудно назвать этот опыт особенно успешным для инвесторов. Поэтому сейчас надо искать новые пути партнерства с иностранным капиталом и в первую очередь это надо сделать через продажу части государственных банков, потому что их доля в банковских активах страны сейчас составляет почти 55%, что сдерживает эффективную конкуренцию в финансовой сфере", — считает Чурин.

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Восстановление Украины: инвесторы присоединятся при одном главном условии

Шанс на то, что во время войны частные структуры присоединятся к восстановлению Украины существует, но при условии, если будет найден механизм страхования рисков безопасности, говорит эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Этот вопрос поднимался не только на форуме в Давосе. Каждый раз, когда встречаются украинские руководители с бизнес-сообществом, всегда первый вопрос касается именно страхования рисков безопасности.

Пендзин напомнил Лондонский международный инвестиционный форум (Ukraine Recovery Conference — ред.). Тогда Риши Сунак поднял вопрос о выделении 3 млрд фунтов стерлингов для формирования фонда по страхованию рисков безопасности.

"Через механизм страхования Всемирного банка также возможен вариант. И этот вопрос также поднимался, хотя сегодня пока такое страхование, в первую очередь, интересует тех бизнесменов, которые собираются участвовать в строительстве в сфере военно-промышленного комплекса. Именно в этом направлении на сегодня есть наибольший уровень спроса на продукцию предприятий, которые будут производить оружие. Наверное, там будут определенные сдвиги. И возможно, там будут большие предложения, касающиеся таких производителей, которые сегодня обеспечивают возможное производство в Украине оружия", — считает специалист.

Так или иначе, иностранные компании и фонды заинтересованы в проектах, которые будут иметь окупаемость, то есть, на которых возможен заработок. И, конечно, такие проекты должны иметь гарантии — как безопасности, так и правовые, ведь, как и раньше, до войны, инвестиционное сообщество совершенно не уверено в правовом поле Украины и сомневается в полноценной защите частного капитала в Украине.

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Отметим, что согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за войны, достигает $151,2 млрд.

По сравнению с июнем 2023 года сумма прямых убытков выросла еще более чем на $700 млн — со $150,5 млрд до $151,2 млрд. А на начало осени 2023 года в общем объеме прямых убытков наибольшей долей остаются потери жилого фонда — $55,9 млрд.

Как ранее писал Фокус, экономист Андрей Длигач считает, что Украина должна перейти к экспортной ориентации, глубинной переработке аграрной и металлургической продукции. По его словам, нужно помочь украинцам финансово и экономически расти.

Тем временем в Минэкономики назвали восстановление Украины одним из самых амбициозных проектов 21 века. Как ранее говорила вице-премьер-министра Юлии Свириденко, отстройка Украины открывает много возможностей и перспектив для бизнеса, который будет двигателем регионального экономического роста.