Восстановление Украины: эксперт рассказал, будут ли условия для "экономического чуда" (видео)

По словам экономиста Андрея Длигача, Украина должна перейти к экспортной ориентации, глубинной переработке аграрной и металлургической продукции. Нужно помочь украинцам финансово и экономически расти.

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Украина имеет довольно большой собственный потенциал к росту. Властям необходимо провести судебную реформу и экономическую либерализацию. Нужно помочь украинцам финансово и экономически расти. Об этом 7 ноября в интервью Фокусу заявил доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

По словам журналиста Максима Добровольского, мировая история имеет примеры, когда страны, пострадавшие в результате войны, смогли быстро и эффективно восстановить свою экономику. Экономическое чудо произошло на территории Германии, Италии, Японии. Есть ли в Украине условия для такого процесса?

"У многих этих чудес есть два рецепта: новые технологии и американские деньги. Вот, собственно, и есть ключ. Не антикоррупция, потому что мы знаем, что Южная Корея — довольно коррумпированная страна. Не географическое положение. Не какие-то чудеса настоящие, что так сложились звезды. Это работа, которая заключается в том, что нужно модернизировать промышленность, которая должна стать более эффективной; энергетику, которая также должна стать более эффективной; бизнес-структуру, которая должна стать более современной. Сущность того, чем мы занимаемся", — отметил Андрей Длигач.

По словам экономиста, наше государство должно перейти к экспортной ориентации и глубинной переработке аграрной и металлургической продукции.

"Все это и будет украинским чудом. Но преграды для Украины для роста это — незащищенность прав, низкий уровень свобод, низкая производительность труда, низкая сложность экономики. И все это мы можем преодолеть даже без американских денег и американских технологий. У нас есть свои технологии, есть и деньги, которые мы можем собрать по всему миру", — сказал Длигач.

По его мнению, Украина необязательно должна отдать доступ к своим ресурсам американским корпорациям. Хотя это он не считает проблемой. Такой шаг будет увеличением возможностей и легким путем для получения финансового ресурса.

Власть Украины должна провести судебную реформу, экономическую либерализацию и помочь украинцам финансово и экономически расти. То есть научиться получать пассивный доход и вести собственный бизнес.

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Напомним, 7 ноября Фокус писал, как государство способствует трудоустройству украинцев. Государственная служба занятости, среди прочего, предоставляет услуги по профессиональному обучению безработных. За январь — октябрь 2023 года ими воспользовалось почти 29 тыс. зарегистрированных безработных.