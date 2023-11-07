Финансовый кризис все ближе: о какой опасности предупрежают главы мировых банков

По мнению ведущих представителей крупнейших мировых финансовых учреждений, полномасштабная война в Украине, конфликт в Израиле и попытки регуляторов ужесточить банковскую политику спровоцируют новые серьезные проблемы в глобальной экономике.

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Стабильность мировой экономики пошатнулась еще в 2022 году, когда Россия решила начать полномасштабную войну против Украины и развязала энергетическую войну с Европой. Но в 2023 году мировая экономика продолжает испытывать проблемы и даже более того — главы ведущих мировых банков считают, что мир приближается к новому финансовому кризису. Причина: нарастающая геополитическая неопределенность, сообщает агентство Reuters.

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По словам председателя и главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство. Как отмечают журналисты, Горман был среди многих топ-менеджеров международных компаний, которые посетили Инвестиционный саммит глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга.

"Проблемы демократии в некоторых странах мира совершенно очевидны", — сказал он во время мероприятия.

В то же время гендиректор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг отметил, что рынки давно обрели устойчивость перед глобальными событиями, но любое затишье ставит под сомнение стабильность финансовой системы перед риском новых событий.

"Мой самый большой страх заключается в том, что еще одна геополитическая эскалация — и это может произойти довольно быстро — и рынки в какой-то момент фактически потеряют спокойствие, и тогда на рынке произойдет событие", — отметил он.

В публикации агентства также говорится о том, что топ-менеджеры ведущих банков опасаются, что война между Израилем и Сектором Газа провоцирует еще большую неопределенность по поводу глобальных экономических перспектив. В то же время как российско-украинская война затягивается, а напряженность между Китаем и США все увеличивается, хотя и происходят процессы по сближению лидеров двух сверхдержав.

Еще одна угроза для стабильности финансовой системы — введения более строгих банковских правил. Например, сейчас в Европе раздумывают над тем, чтобы заставить банки откладывать дополнительные миллиарды капитала для защиты от рисков.

"Если они будут реализованы в том виде, как (правила) изложены, это станет значительным дополнительным ужесточением экономической системы в то время, когда я не думаю, что это отвечает интересам экономической деятельности и роста", — отметил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон

Что ждет украинскую экономику: прогноз МВФ

Аналитики Международного валютного фонда 11 октября озвучили новый прогноз по поводу состояния украинской экономики в конце 2023 года. Так, в организации считают, что ситуация в экономике продолжит улучшаться несмотря на войну, а показатели роста составят около 2%.

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Переломный момент: почему мировой экономике снова предрекают финансовый кризис

В 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины подрастет до 3,2%, то есть стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны сохранится.

Что касается мировой экономики, то в организации считают, что в 2023 году ее рост сохранится на уровне 3%, а вот в 2024 году снизится на 0,1 процентный пункт — до 2,9%.

К слову, летом 2023 года журналисты агентства агентство Bloomberg писали, что в мировой экономике начался новый суперцикл, который спровоцирует подорожание энергоносителей и продовольствия. Также напомним, что в начале года многие мировые экономисты частного и государственного сектора предупреждали, что мировая экономика окажется на пороге глобальной рецессии в 2023 году.