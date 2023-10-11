МВФ обновил прогноз по Украине: что ждет экономику до конца 2023 года

Организация опубликовала долгосрочный прогноз для украинской экономики, улучшив показатели ВВП до +2%. При этом в МВФ ожидают, что экономическая активность останется в плюсе и в следующем году.

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В Международном валютном фонде (МВФ) обнародовали новый прогноз, касающийся состояния украинской экономики. Так, аналитики считают, что показатели роста экономики нашей страны до конца 2023 года улучшатся на 2%, сказано в октябрьском "Обзоре мировой экономики" (WEО).

Прогнозы МВФ очень консервативны. Например, в Национальном банке Украины (НБУ) ранее говорили о том, что рост украинской экономики в 2023 году составит почти 3%. При этом 11 октября 2023 года в Нацбанке сообщили, что скоро представят новый прогноз с улучшенными показателями инфляции.

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В 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины подрастет до 3,2%, то есть стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны сохранится.

Ожидается также, что индекс потребительских цен в Украине по итогам гола окажется на отметке в 17,7%, тогда как в прошлом году показатель составлял 20,2%. А в 2024 уровень снизится сразу до 13%.

Что касается мировой экономики, то в организации считают, что в 2023 году ее рост сохранится на уровне 3%, а вот в 2024 году снизится на 0,1 процентный пункт — до 2,9%.

Также в Международном валютном фонде считают, что в этом году:

уровень глобальной инфляции в 2023 году составит 6,9% (5,8% в 2024);

уровень мировой торговли – 0,9% (3,5% в 2024);

средняя цена на нефть будет колебаться в районе 80 долларов за баррель (а в 2024 средняя цена составит 79,9 долларов).

Прогноз Dragon Capital: что будет дальше с украинской экономикой

У аналитиков инвестиционной компании прогнозы по поводу будущего Украины более радужные. Так, по их прогнозам, ВВП страны до конца 2023 года достигнет отметки в 4,5%, от курса гривны можно не ожидать серьезных перемен, а уровень инфляции замедлится до 9%.

При этом в Dragon Capital отмечают, что в следующем году экономическая активность будет напрямую зависеть от событий на фронте. По мнению аналитиков,

Если горячая фаза войны закончится в начале 2024 года, а параллельно с этим на полную мощность заработают морские порты и вернется часть беженцев — экономика может вырасти еще на 8%.

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К слову, министр финансов Украины Сергей Марченко 7 сентября заявил, что бюджет Украины на 2024 год будет зависеть от уровня и ритмичности международной помощи. Он объяснил, что финансовая поддержка от партнеров прекратится, тогда правительству придется искать пути, как привлечь дополнительные поступления внутри страны.

Напомним, ранее Фокус объяснял, как отразится на украинской экономике запрет на импорт зерна. Так, по словам, действия ряда европейских стран, которые проигнорировали решение Еврокомиссии и продлили действие запрета на ввоз украинской агропродукции, уменьшит потенциал восстановления ВВП Украины в целом. Все потому, что на агропродукцию ориентируется также большая часть транспортного и торгового секторов.