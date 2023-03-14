Падение ВВП на фоне войны: в Украине подсчитали, как держится экономика в начале 2023 года

По сравнению с третьим кварталом падение ВВП в четвертом квартале 2022 года оценивается в 4,7% (с учетом сезонного фактора).

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Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4%, если за сравнение брать четвертый квартал 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).

"Реальный ВВП в IV квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7% (с учетом сезонного фактора)", — сказано в сообщении ведомства.

Снижение реального ВВП по сравнению с IV кварталом 2021 достигло 31,4% Фото: Госстат

При этом снижение реального ВВП по сравнению с IV кварталом 2021 достигло 31,4%.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт, отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые выпускали все отрасли экономики за втечение года. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Изменения к лучшему: что происходит с ВВП Украины в 2023 году

В феврале 2023 года, по оценке Министерства экономики, падение ВВП снизилось на 26% (±2%), что лучше показателя января — 32% (±2%). В министерстве отмечают, что произошло это на фоне возрастающей экономической активности.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", — подчеркнули в Минэкономики.

Кроме того, у бизнеса появился оптимизм после того, как Украине удалось победить в энергетической войне с Россией. На фоне этого бизнес активизировал свою работу. Так, в феврале, если сравнивать с январем, произошло улучшение ситуации в промышленном производстве, поскольку заметно снизился дефицит электроэнергии после запуска девяти атомных блоков.

Тем временем в НБУ говорят: негативное влияние ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре будет ощущаться как в 2023 году, так и в следующем 2024 году. Так, в регуляторе считают, что возобновление экономической активности, которое началось в Украине с мая 2022 года, с высокой вероятностью продолжалось бы и в четвертом квартале, если бы не российские теракты против энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в НБУ считают, что инфляция в Украине начнет снижаться уже весной 2023 года. Так, в феврале глава НБУ Андрей Пышный отметил, что поспособствуют этому жесткая монетарная политика Нацбанка, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.

Также недавно Фокус писал о консенсусе-прогнозе неправительственных аналитиков относительно продолжительности войны и динамики ВВП в Украине.