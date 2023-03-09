Энергетический терроризм продолжается: в Нацбанке рассказали, что это будет означать для Украины

Уже более четырех недель Украина не испытывала дефицита электроэнергии, а генераторы, которые бизнес закупил ради бесперебойной работы, пылились. Но в ночь с 8 на 9 марта враг возобновил попытки лишить страну стабильного энергоснабжения – на города полетели ракеты и иранские дроны Shahed. В НБУ говорят: негативное влияние ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре будет ощущаться как в 2023 году, так и в следующем 2024 году.

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Без влияния российского энергетического терроризма ситуация в экономике Украины весной 2023 года была бы заметно лучше. Как сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Фокуса, возобновление экономической активности, которое началось в Украине с мая 2022 года, с высокой вероятностью продолжалось бы и в четвертом квартале, если бы не российские теракты против энергетической инфраструктуры.

В Нацбанке отмечают, что перебои и ограничение поставок электроэнергии сказались на всех видах деятельности, но существенная часть бизнеса смогла адаптироваться изменяя графики работы и используя генераторы. Особенно гибкой оказалась розничная торговля и часть сферы услуг.

Но ввиду особенностей производственных процессов по оценкам НБУ особенно пострадали представители следующих отраслей:

крупные промышленные предприятия, не отнесенные к критической инфраструктуре;

металлургия, проблемы которой обусловили глубокий спад в добыче металлических руд;

энергоемкие предприятия пищевой и химической отраслей;

машиностроение;

транспорт;

строительство.

В НБУ утверждают, что дефицит электроэнергии оказал меньшее негативное влияние на сельхоз-предприятия, за исключением тепличных хозяйств и направления животноводства.

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В НБУ отмечают, что эти предположения пока остаются оценочными и базируются, в частности, на результатах опроса предприятий, приведенных в Инфляционном отчете за январь 2023 года. Поскольку Госстат еще не обнародовал статистические показатели за четвертый квартал 2022 года, исходя из которых можно было бы лучше оценить фактическое влияние дефицита электроэнергии на экономику. По предварительным оценкам, в 2022 году экономика сократилась более чем на 30%.

Блекаут больно ударил по металлургической промышленности Украины Фото: termolit-invest.com

Сказался российский энергетический терроризм и на государственном бюджете. В конце 2022 года и начале 2023 года из-за этого фактора, по оценкам НБУ, снизилось поступление следующих налогов:

рентная плата;

налог на доходы физических лиц;

НДС;

акцизный налог;

налог на прибыль компаний.

В Нацбанке уточняют, что на объемы поступлений налога на прибыль повлиял рост расходов бизнеса на адаптацию к ограниченному энергоснабжению, в частности, приобретение топлива для генераторов и восстановление поврежденных энергообъектов. То есть, эти непредсказуемые расходы "съели" прибыль бизнеса и, соответственно, упал объем уплаченных с прибыли налогов.

В компании "Нова пошта" на обеспечение отделений генераторами и альтернативными средствами связи потратили около 700 млн. грн. Фото: Нова Пошта

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В ответ на подобное ухудшение ситуации в экономике в НБУ смоделировали следующие два сценария развития событий:

базовый: относительно быстрое восстановление энергосистемы благодаря ремонтам и оперативным поставкам оборудования ;

; пессимистический: более существенное разрушение энергогенерирующих предприятий или магистральных сетей, временная остановка отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в тепло- и газоснабжении, а также временные длительные отключения электроэнергии в дефицитных областях Украины.

К счастью, пока речь идет о реализации базового сценария, согласно которому текущий макропрогноз НБУ на 2023 год предполагает рост ВВП на 0,3% и замедление инфляции до 18,7%. По сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом показатели пришлось усугубить, поскольку дефицит электроэнергии приводит к снижению объемов производства и сокращению потребительского спроса.

В рамках базового сценария отрицательный вклад дефицита электроэнергии в темпы роста реального ВВП в 2023 году НБУ оценивает в 1,9 процентных пункта (п. п.), а в 2024 году – еще в 0,6 п. п. Если бы реализовался негативный сценарий, потери были бы более существенными – 3,6 п. п. и 1,5 и п. п. в 2023 и 2024 годах соответственно.

По оценкам НБУ из-за российского энергетического терроризма динамика ВВП Украины в 2023 году замедлится на 1,9 процентных пункта

"Дефицит электроэнергии также приводит к потерям внешней торговли, прежде всего, из-за увеличения импорта нефтепродуктов и энерго-товаров. Согласно базовому сценарию такие потери в 2023 году оценены в $2 млрд и еще в $0,5 млрд в 2024 году", — продолжают в НБУ. При этом, если бы реализовался негативный сценарий, речь бы шла о минусе в $4 млрд в этом году и $1,2 млрд в следующем.

Кроме этого, в Нацбанке в результате роста расходов бизнеса, в частности на закупку средств автономного питания и горючего для него, инфляционное влияние энергетического террора в ІІ-ІІІ кварталах 2023 года оценивают в дополнительные 3 п. п.

Впрочем, ситуация в энергетике в 2023 году оказалась лучше, чем ожидалось. С начала февраля дефицит электроэнергии начал снижаться и был полностью преодолен во второй половине февраля – начале марта. Этому способствовали следующие факторы:

потепление;

ремонт энергоинфраструктуры;

рост производства ГЭС;

наращивание возобновляемой генерации благодаря увеличению светового дня и ясной погоде.

В Украине весной выросло производство энергии из возобновляемых источников Фото: hightech.fm

Учитывая, что дефицит электроэнергии как в первом квартале, так и до конца 2023 года может оказаться меньше предыдущих оценок при отсутствии дальнейших разрушений в НБУ выражают готовность улучшить прогноз по динамике реального ВВП в 2023 году. Такую оценку в Нацбанке должны подготовить в следующем прогнозном цикле и презентовать на пресс-брифинге по монетарным вопросам 27 апреля 2023 года.

Напомним, недавно Фокус рассказывал о консенсусе-прогнозе неправительственных аналитиков относительно продолжительности войны и динамики ВВП в Украине.

Как сообщал Фокус, утром 9 марта Россия совершила атаку на города Украины — речь идет об атаке ракетами и дронами Одессы, Харькова и Киева.