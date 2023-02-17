Почему инфляция замедлится весной 2023 года: в НБУ назвали главные факторы

По словам главы НБУ Андрея Пышного, до 2025 инфляции в Украине вплотную приблизится к целевому диапазону 4-6%, что позволит экономике удержаться от дальнейшего падения.

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Инфляция в Украине в 2023 году начнет снижаться с весны. Поспособствуют этому жесткая монетарная политика Нацбанка, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса. Об этом в своей колонке для издания "Европейская правда" сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Будет сдерживать рост цен и все еще слабый потребительский спрос, который в условиях дефицита электроэнергии переориентируется на срочные нужды", — написал он.

По словам Андрея Пышного, инфляционный прогноз на 2023 год от НБУ — снижение до 18,7%. В 2024 году инфляция замедлится до 10,4%, а в 2025-м — до 6,7%. Значит, уровень инфляции вплотную приблизится к целевому диапазону 4-6%. На фоне этого, как отметил глава Нацбанка, регулятор не планирует менять свою инфляционную цель, а чтобы прогноз был реализован — учетная ставка будет еще долго сохраняться на уровне 25%

"Именно такой диапазон является оптимальным, чтобы, с одной стороны, предотвратить быстрое обесценивание сбережений, а с другой — дать возможность экономике работать и развиваться", — подчеркнул Андрей Пышный.

Сколько денег потребуется для украинской экономики в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.

Партнеры уже разрабатывают программу по поддержке правительства Украины, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.

"Чтобы вы понимали, Украине нужно от 40 до 48 млрд долларов внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать", — рассказала Кристалина Георгиева на всемирном правительственном саммите в Дубае в феврале.

При этом она отметила, что власти Украины успешно справляются с кризисом в экономике на фоне войны — пенсии и зарплаты в государственном секторе платятся, инфляция находится ниже 30%, хотя в некоторых странах в условиях войны она иногда достигала до 100%.

В июле 2022-го ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз заявлял, что с экономической точки зрения о снижении ставки НБУ вообще не может идти речи, а вот о повышении стоит задуматься.

"И (такая учетная ставка НБУ, — Фокус) не выполняет функции борьбы с инфляцией, потому что и ниже ожидаемой инфляции, и трансмиссионный механизм очень медленно работает, потому что война. Учетная ставка 25%, действительно, здесь и сейчас выглядит как какое-то очень половинчатое решение", — говорил Евгений Дубогрыз.

Как сообщал Фокус, в 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса.