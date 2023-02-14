Придется подождать: в НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году

Возвращать плавающий курс в условиях войны будут очень постепенно, чтобы не спровоцировать "ралли" на валютном рынке. Но о конкретных сроках отмены фиксированного курса в НБУ пока говорить не готовы.

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В Национальном банке Украины уже разрабатывают дорожную карту для постепенного ослабления валютных ограничений, которые были введены практически сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, предпосылки для возврата плавающего курса могут появиться еще до окончания периода высоких рисков безопасности.

"В то же время возврат к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок", – рассказал он.

Сергей Николайчук подчеркнул, что Нацбанк остается сторонником плавающего курса, а в текущих условиях – "управляемо плавающего". Для этого нужны предпосылки, самая важная среди которых – появление альтернативного к фиксированному курсу "номинального якоря для экономики", показателя инфляции.

Второй фактор – это низкая чувствительность валютного рынка к различным ситуациям. Еще одной предпосылкой может быть лучшая сбалансированность рынка. При этом в НБУ не исключают, что снимут некоторые ограничения на покупку населением валюты в банках.

"С одной стороны, расширение возможностей населения покупать валюту в банках приведет к тому, что у нас будет дополнительное давление на резервы. С другой стороны, у нас будет сужение этого спреда. Таким образом, есть определенное искажение рынка, от которого хотелось бы избавиться, но цена может быть слишком высокой", – отметил Сергей Николайчук.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США по отношению к другим валютам.

В начале января 2023 года директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор пока не собирается отказываться от фиксированного курса доллара.

Также напомним, что Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами. Так, с 14 февраля у компаний будет возможность переводить счета за границу, с условием включения в Перечень страховщиков.