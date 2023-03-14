Падіння ВВП на тлі війни: в Україні підрахували, як тримається економіка на початку 2023 року

Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного чинника).

Related video

Реальний ВВП України у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, якщо за порівняння брати четвертий квартал 2021 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

"Реальний ВВП у IV кварталі 2022 року знизився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного фактору)", — йдеться у повідомленні відомства.

Зниження реального ВВП порівняно з IV кварталом 2021 року досягло 31,4% Фото: Держстат

При цьому зниження реального ВВП порівняно з IV кварталом 2021 року досягло 31,4%.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відбиває ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг, які випускали всі галузі економіки протягом року. Показник валового продукту відбиває "вартість" економіки, і також те, як вона розвивається чи деградує.

Зміни на краще: що відбувається з ВВП України у 2023 році

У лютому 2023 року, за оцінкою Міністерства економіки, падіння ВВП знизилося на 26% (±2%), що краще за показник січня — 32% (±2%). У міністерстві зазначають, що сталося це на тлі зростання економічної активності.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася з огляду на суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки поновленню роботи всіх доступних видів генерації в енергосистемі із середини лютого", — наголосили в Мінекономіки.

Крім того, в бізнесу з'явився оптимізм після того, як Україні вдалося перемогти в енергетичній війні з Росією. На тлі цього бізнес активізував свою роботу. Так, у лютому, якщо порівнювати із січнем, сталося покращення ситуації у промисловому виробництві, оскільки помітно знизився дефіцит електроенергії після запуску дев'яти атомних блоків.

Тим часом в НБУ кажуть: негативний вплив ударів ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі відчуватиметься як у 2023 році, так і в наступному 2024 році. Так, у регуляторі вважають, що відновлення економічної активності, яке розпочалося в Україні з травня 2022 року, з високою ймовірністю тривало б і в четвертому кварталі, якби не російські теракти проти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в НБУ вважають, що інфляція в Україні почне знижуватися вже навесні 2023 року. Так, у лютому глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що сприятиме цьому жорстка монетарна політика Нацбанку, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.

Також нещодавно Фокус писав про консенсус-прогноз неурядових аналітиків щодо тривалості війни та динаміки ВВП в Україні.