Справи все краще: у Мінекономіки оцінили стан ВВП України на початку 2023 року

У лютому порівняно із січнем поточного року дещо покращилася ситуація не тільки в промисловому виробництві, а й в інших галузях економіки.

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Внутрішній валовий продукт (ВВП) України за підсумками 2023 року знизився на 26% (±2%), що краще за показник січня — 32% (±2%). Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася з огляду на суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки поновленню роботи всіх доступних видів генерації в енергосистемі із середини лютого", — йдеться в повідомленні.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, у бізнесу з'явився оптимізм після того, як Україні вдалося перемогти в енергетичній війні з Росією. На тлі цього бізнес активізував свою роботу. У лютому, якщо порівнювати із січнем, сталося покращення ситуації в промисловому виробництві, оскільки помітно знизився дефіцит електроенергії після запуску дев'яти атомних блоків.

У Мінекономіки зазначають, що ситуація поступово покращується і в інших галузях економіки. Наприклад, у транспортній сфері зростає активність за всіма ключовими видами транспорту.

Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яка поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема в регіонах, які відносно менше постраждали від війни й куди релокувалися фермери з прифронтових територій.

Оживає і будівельна сфера. Цьому сприяє активізація будівельних робіт на деокупованих територіях, де відновлюють зруйновані чи пошкоджені житлові, виробничі й інфраструктурні об'єкти.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відбиває ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у всіх галузях економіки протягом року. Показник валового продукту відбиває "вартість" економіки й навіть те, як розвивається чи деградує.

Що буде з економікою України у 2023 році

Міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці для Фокусу влітку 2022 року розповіла, що уряд має кілька сценаріїв для української економіки на 2023 рік. Чиновниця вважає, що для зростання економіки країна має виконати кілька кроків, і перший із них — це відновлення підприємств.

"Наше перше завдання — відновити такі підприємства, які дають людям робочі місця, дозволяють забезпечити себе та свої сім'ї, і водночас створюють додаткову вартість для економіки України", — вважає Юлія Свириденко.

Другим кроком має стати відновлення економіки до довоєнного стану з ВВП на рівні 200 млрд дол. На думку Юлії Свириденко, це можливо зробити завдяки політиці повернення українців з-за кордону, активній політиці зі створення робочих місць і утримання макрофінансової стабільності.

Третім кроком для зростання ВВП країни Юлія Свириденко називає привабливість для капіталу.

"Україна має стати максимально привабливою для капіталу країною. Ми говоримо і про ставки податків, і про легкість ведення бізнесу, про прозорість правил і верховенство права", — зазначила міністерка економіки.

Раніше Фокус писав про вплив українських біженців на економіки країн, що їх приймають, і поділився прогнозами, скільки українських мігрантів можуть залишитися за кордоном.

Також Фокус розповідав, що в НБУ вважають, що інфляція в Україні почне знижуватися вже навесні 2023 року. У лютому глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що сприятиме цьому жорстка монетарна політика Нацбанку, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.