Дела все лучше: в Минэкономики оценили состояние ВВП Украины в начале 2023 года

В феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация не только в промышленном производстве, но и в других отраслях экономики.

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины по итогам 2023 года снизился на 26% (±2%), что лучше показателя января — 32% (±2%). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", — говорится в сообщении.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, у бизнеса появился оптимизм после того, как Украине удалось победить в энергетической войне с Россией. На фоне этого бизнес активизировал свою работу. Так, в феврале, если сравнивать с январем, произошло улучшение ситуации в промышленном производстве, поскольку заметно снизился дефицит электроэнергии после запуска девяти атомных блоков.

В Минэкономики отмечают, что ситуация постепенно улучшается и в других отраслях экономики. Например, в транспортной сфере растет активность по всем ключевым видам транспорта.

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, постепенно адаптирующаяся к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий.

Оживает и строительная сфера. Этому способствует активизация строительных работ на деоккупированных территориях, где восстанавливают разрушенные или поврежденные жилые, производственные и инфраструктурные объекты.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые были произведены во всех отраслях экономики за год. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Что будет с экономикой Украины в 2023 году

Министр экономики Юлия Свириденко в авторской колонке для Фокуса летом 2022 года рассказала, что у правительства есть несколько сценариев для украинской экономики на 2023 год. Чиновница считает, что для роста экономики страна должна выполнить несколько шагов, и первый из них – это восстановление предприятий.

"Наша первая задача — восстановить такие предприятия, которые дают людям рабочие места, позволяют обеспечить себя и свои семьи, и при этом создают дополнительную стоимость для экономики Украины", — считает Юлия Свириденко.

Вторым шагом должно стать восстановление экономики к довоенному состоянию, с ВВП на уровне 200 млрд долл. По мнению Юлии Свириденко, это возможно сделать благодаря политике возвращения украинцев из-за рубежа, активной политике по созданию рабочих мест и удержание макрофинансовой стабильности.

Третьим шагом для роста ВВП страны Юлия Свириденко называет привлекательность для капитала.

"Украина должна стать максимально привлекательной для капитала страной. Мы говорим и о ставках налогов, и о легкости ведения бизнеса, о прозрачности правил и о верховенстве права", — отметила министр экономики.

Ранее Фокус писал о влиянии украинских беженцев на экономики принимающих стран и поделился прогнозами, сколько украинских мигрантов могут остаться за границей.

Также Фокус рассказывал, что в НБУ считают, что инфляция в Украине начнет снижаться уже весной 2023 года. Так, в феврале глава НБУ Андрей Пышный отметил, что поспособствуют этому жесткая монетарная политика Нацбанка, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.