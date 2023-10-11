МВФ оновив прогноз щодо України: що чекає на економіку до кінця 2023 року

Організація опублікувала довгостроковий прогноз для української економіки, поліпшивши показники ВВП до +2%. При цьому в МВФ очікують, що економічна активність залишиться в плюсі й наступного року.

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У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оприлюднили новий прогноз щодо стану української економіки. Так, аналітики вважають, що показники зростання економіки нашої країни до кінця 2023 року покращаться на 2%, йдеться в жовтневому "Огляді світової економіки" (WEO).

Прогнози МВФ дуже консервативні. Наприклад, у Національному банку України (НБУ) раніше говорили про те, що зростання української економіки 2023 року становитиме майже 3%. Водночас 11 жовтня 2023 року в Нацбанку повідомили, що незабаром представлять новий прогноз із поліпшеними показниками інфляції.

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У 2024 році, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, тобто стабільність у національній економіці в умовах триваючої повномасштабної війни збережеться.

Очікується також, що індекс споживчих цін в Україні за підсумками року опиниться на позначці в 17,7%, тоді як минулого року показник становив 20,2%. А у 2024 році рівень знизиться одразу до 13%.

Що стосується світової економіки, то в організації вважають, що у 2023 році її зростання збережеться на рівні 3%, а ось у 2024 році знизиться на 0,1 процентний пункт — до 2,9%.

Також у Міжнародному валютному фонді вважають, що цього року:

рівень глобальної інфляції у 2023 році становитиме 6,9% (5,8% у 2024);

рівень світової торгівлі — 0,9% (3,5% у 2024);

середня ціна на нафту коливатиметься в районі 80 доларів за барель (а 2024 року середня ціна становитиме 79,9 доларів).

Прогноз Dragon Capital: що буде далі з українською економікою

У аналітиків інвестиційної компанії прогнози щодо майбутнього України більш райдужні. Так, за їхніми прогнозами, ВВП країни до кінця 2023 року досягне позначки в 4,5%, від курсу гривні можна не очікувати серйозних змін, а рівень інфляції сповільниться до 9%.

Водночас у Dragon Capital зазначають, що наступного року економічна активність безпосередньо залежатиме від подій на фронті. На думку аналітиків,

Якщо гаряча фаза війни закінчиться на початку 2024 року, а паралельно з цим на повну потужність запрацюють морські порти та повернеться частина біженців — економіка може зрости ще на 8%.

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До слова, міністр фінансів України Сергій Марченко 7 вересня заявив, що бюджет України на 2024 рік залежатиме від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Він пояснив, що фінансова підтримка від партнерів припиниться, тоді уряду доведеться шукати шляхи, як залучити додаткові надходження всередині країни.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як позначиться на українській економіці заборона на імпорт зерна. Так, за словами, дії низки європейських країн, які проігнорували рішення Єврокомісії та подовжили дію заборони на ввезення української агропродукції, зменшить потенціал відновлення ВВП України загалом. Усе тому, що на агропродукцію орієнтується також більша частина транспортного та торговельного секторів.