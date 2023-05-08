Глобальные цены на еду дорожают впервые с 2022 года: что происходит

По словам главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниила Гетманцева, ситуация обострилась из-за уменьшения производства и экспортного предложения от глобальных лидеров.

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Глобальные цены на продовольствие впервые после пика в 2022 году, к которому привело полномасштабное вторжение РФ в Украину, демонстрируют признаки роста. Сейчас в мире активнее всего дорожают сахар и мясо, свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).

Так, в апреле 2023 года было зафиксировано среднее значение индекса на уровне 127,2 пункта (+0,6% по сравнению с мартом). По словам главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниила Гетманцева, стоимость растет впервые после пика, зафиксированного в марте прошлого года, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Именно рост цен на сахар стал главной причиной того, что общее значение индекса тоже повысилось. Подорожание сахара на мировых рынках оценивается в 17,6%.

"Ситуация обострилась из-за уменьшения производства и экспортного предложения от глобальных лидеров (Индия, Китай, Таиланд, ЕС), а также обостряющаяся борьба в направлении сахарного сырья. А именно переработка в "сладкое золото" или в биоэтанол, учитывая соотношение цен на такое топливо по сравнению с традиционным", – объяснил Гетманцев.

Что касается цен на мясо, то индекс подрос на 1,3%. Причина: подорожала свинина и мясо птицы, особенно в Азии.

"Остальные компоненты среднего индекса цен на продовольствие продолжили снижение. Однако не настолько, чтобы перекрыть рост "сахарного индекса", – добавил политик.

Напомним, в начале 2023 года в Международном валютном фонде (МВФ) предупреждали о надвигающейся рецессии мировой экономики. По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, экономики Соединенных Штатов Америки, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно.

"Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии. Половина Европейского союза будет в рецессии", — отметила она.

Тем временем в НБУ ожидают, что украинская экономика в 2023 году будет восстанавливаться намного быстрее, нежели ожидалось ранее. Главный риск для позитивной ситуации — интенсивность полномасштабной войны.