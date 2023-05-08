Глобальні ціни на їжу дорожчають уперше з 2022 року: що відбувається

За словами голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева, ситуація загострилася через зменшення виробництва та експортної пропозиції від глобальних лідерів.

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Глобальні ціни на продовольство вперше після піку в 2022 році, до якого призвело повномасштабне вторгнення РФ до України, демонструють ознаки зростання. Зараз у світі найактивніше дорожчають цукор і м'ясо, свідчать дані Індексу продовольчих цін ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН).

Так, у квітні 2023 року було зафіксовано середнє значення індексу на рівні 127,2 пунктів (+0,6% порівняно з березнем). За словами голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева, вартість зростає вперше після піку, зафіксованого у березні минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Саме зростання цін на цукор стало головною причиною того, що загальне значення індексу також підвищилося. Подорожчання цукру на світових ринках оцінюється у 17,6%.

"Ситуація загострилася через зменшення виробництва та експортної пропозиції від глобальних лідерів (Індія, Китай, Таїланд, ЄС), а також боротьба, що загострюється в напрямку цукрової сировини. А саме переробка на "солодке золото" або в біоетанол, враховуючи співвідношення цін на таке паливо порівняно з традиційним", — пояснив Гетманцев.

Щодо цін на м'ясо, то індекс зріс на 1,3%. Причина: подорожчала свинина та м'ясо птиці, особливо в Азії.

"Інші компоненти середнього індексу цін на продовольство продовжили зниження. Однак не настільки, щоб перекрити зростання "цукрового індексу", — додав політик.

Нагадаємо, на початку 2023 року в Міжнародному валютному фонді (МВФ) попереджали про рецесію світової економіки, що насувається. За словами голови фонду Крісталіни Георгієвої, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС і Китаю знижують темпи зростання одночасно.

"Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде у рецесії. Половина Європейського союзу буде у рецесії", — зазначила вона.

Тим часом в НБУ очікують, що українська економіка у 2023 році відновлюватиметься набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Головний ризик для позитивної ситуації — інтенсивність повномасштабної війни.