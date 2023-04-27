Є зрушення на краще: у Нацбанку розповіли про ситуацію в економіці

У НБУ вважають, що швидка реалізація проекту відновлення України разом із євроінтеграційними реформами дозволить значно прискорити темпи економічного зростання.

Related video

В Україні у 2023 році інфляційні очікування будуть дещо іншими, ніж прогнозувалося раніше. Так, замість зростання цін на 18,7% тепер очікується, що подорожчання становитиме 14,8%. А економіка загалом може зрости не так на 0,3%, але в цілих 2%. Проте економічна ситуація безпосередньо залежить від ситуації на фронті, свідчать дані в оновленому макропрогнозі Національного банку України (НБУ).

У Нацбанку очікують, що вже у 2024 році ситуація ще більше покращиться – інфляція буде на рівні 9,6% (тобто повернеться до однозначних показників), а зростання ВВП може сягнути 6,4%.

Ключовим ризиком для цього прогнозу є інтенсивність повномасштабної війни. Наразі у Нацбанку припускають, що ризики безпеки знизяться на початок 2024 року.

"Якщо бойові дії будуть більш затяжними, а інтенсивність боїв збільшиться — це може вплинути на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних і курсових очікувань. Це створить додаткові виклики для макрофінансової стійкості", — підкреслили в НБУ.

У Нацбанку також озвучили, які воєнні ризики існують для української економіки. Це:

виникнення додаткових бюджетних потреб;

ризик повернення дефіцитів в енергетиці та руйнувань інфраструктури, що може призвести до зростання попиту на імпортне обладнання та енергоресурси, а отже, і на іноземну валюту;

ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", а також загострення проблем, пов'язаних з обмеженнями імпорту українського продовольства до деяких країн ЄС.

"Швидка реалізація проєкту відновлення України разом із євроінтеграційними реформами дозволить значно прискорити темпи економічного зростання. Надходження значного обсягу фінансування для відновлення може також призвести до більших можливостей для пом'якшення валютних обмежень", – додали в Нацбанку.

Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що на відновлення української економіки до довоєнного рівня може знадобитися до 20 років.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про консенсус-прогноз неурядових аналітиків щодо тривалості війни та динаміки ВВП в Україні.