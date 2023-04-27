Есть сдвиги к лучшему: в Нацбанке рассказали о ситуации в экономики

В НБУ считают, что быстрая реализация проекта восстановления Украины вместе с евроинтеграционными реформами позволит значительно ускорить темпы экономического роста.

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В Украине в 2023 году инфляционные ожидание будут несколько иными, чем прогнозировалось ранее. Так, вместо роста цен на 18,7% теперь ожидается, что подорожание составит 14,8%. А экономика в целом может вырасти не на 0,3%, а на целых 2%. Тем не менее экономическая ситуация напрямую зависит от ситуации на фронте, свидетельствуют данные в обновленном макропрогнозе Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке ожидают, что уже в 2024 году ситуация еще больше улучшится – инфляция будет на уровне 9,6% (то есть вернется к однозначному числу), а рост ВВП может достичь 6,4%.

Ключевой риск для этого прогноза — интенсивность полномасштабной войны. Сейчас в Нацбанке предполагают, что риски безопасности снизятся к началу 2024 года.

"Если боевые действия будут более затяжными, а интенсивность боев увеличится — это может оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий. Это создаст дополнительные вызовы для макрофинансовой устойчивости", – подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке также озвучили, какие военные риски существуют для украинской экономики. Это:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей;

риск возвращения дефицитов в энергетике и разрушений инфраструктуры, что может привести к росту спроса на импортное оборудование и энергоресурсы, а следовательно, и на иностранную валюту;

усложнение или прекращение работы "зернового коридора", а также обострение проблем, связанных с ограничениями импорта украинского продовольствия в некоторые страны ЕС.

"Быстрая реализация проекта восстановления Украины вместе с евроинтеграционными реформами позволит значительно ускорить темпы экономического роста. Поступление значительного объема финансирования для восстановления может также привести к большим возможностям для смягчения валютных ограничений", – добавили в Нацбанке.

Ранее заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал в интервью 24 Каналу, что на восстановление украинской экономики до довоенного уровня может потребоваться до 20 лет.

Напомним, недавно Фокус писал о консенсус-прогнозе неправительственных аналитиков относительно продолжительности войны и динамики ВВП в Украине.