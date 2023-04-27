Легко не будет: в НБУ рассказали, сколько лет понадобится на восстановление экономики

В Национальном банке считают, что период восстановления нашей экономики будет длительным, поэтому украинским властям сейчас нужно работать над аккумуляцией средств и приоритетными направлениями их использования.

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Полномасштабное нападение РФ на Украину принесло много горя украинцам, но кроме этого наша страна несет и материальные потери. Война всегда несет за собой огромные разрушения. С первых дней войны стало понятно, что россияне нацелены на тотальное разрушение нашей страны, поэтому уже давно ведутся разговоры о восстановление экономики Украины. Так, в Нацбанке считают, что на восстановление экономики до довоенного уровня может потребоваться до 20 лет. Об этом рассказал в интервью 24 Каналу заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По его словам, о таких сроках говорится в исследования экономик стран, переживших войну, которую провели Оксфордский университет и Центр изучения экономики Африки.

"Оно свидетельствует, что для возвращения к довоенному уровню ВВП странам в среднем понадобилось более 20 лет", – объяснил специалист.

При этом, как отметил заместитель председателя НБУ, сейчас инфляция в Украине демонстрирует положительную динамику, поэтому процесс восстановления экономики может ускориться. Еще Юрий Гелетий считает, что наша страна действительно скорее справится с экономическими трудностями после войны. Для этого есть несколько причин:

перспектива более глубокого сотрудничества с ЕС в рамках членства. Также роль играет регулярная международная поддержка, которая будет продолжаться;

работа над планом Маршалла, который должен быть осуществлен после победы Украины;

изъятие российских активов. Этот ресурс должен быть направлен в Украину для восстановления государства.

Он подчеркнул, что сейчас нам нужно работать над аккумуляцией средств и приоритетными направлениями их использования.

Как будут восстанавливать экономику Украины: план правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 апреля 2023 года рассказал, что все внимание правительства будет сосредоточено на десяти ключевых направлениях и реформах. А именно:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

реформа сектора гражданской безопасности;

обновление политики в отношении ветеранов;

реформа энергетики с упором на энергонезависимость и модернизацию;

восстановление;

масштабная социальная реформа;

поддержка бизнеса;

дальнейшая реформа образования;

реформа таможни;

реформа системы госуправления.

Напомним, за следующие 10 лет украинские власти планируют потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.