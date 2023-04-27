Легко не буде: у НБУ розповіли, скільки років знадобиться на відновлення економіки

У Національному банку вважають, що період відновлення нашої економіки буде тривалим, тому українській владі зараз потрібно працювати над акумуляцією коштів та пріоритетними напрямками їх використання.

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Повномасштабний напад РФ на Україну завдав багато горя українцям, але, крім цього, наша країна зазнає і матеріальних втрат. Війна завжди несе з собою масштабні руйнації. З перших днів війни стало зрозуміло, що росіяни націлені на тотальну руйнацію нашої країни, тому вже давно точаться розмови щодо відновлення економіки України. Так, у Нацбанку вважають, що на відновлення економіки до довоєнного рівня може знадобитися до 20 років. Про це розповів в інтерв'ю "24 Каналу" заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За його словами, про такі терміни йдеться у дослідження економік країн, які пережили війну, яку провели Оксфордський університет та Центр вивчення економіки Африки.

"Воно свідчить, що для повернення до довоєнного рівня ВВП країнам у середньому знадобилося понад 20 років", – пояснив фахівець.

При цьому, як зазначив заступник голови НБУ, зараз інфляція в Україні демонструє позитивну динаміку, тож процес відновлення економіки може прискоритися. Ще Юрій Гелетій вважає, що наша країна справді швидше впорається з економічними труднощами після війни. Для цього є кілька причин:

перспектива глибшого співробітництва з ЄС у рамках членства. Також роль відіграє регулярна міжнародна підтримка, яка продовжуватиметься;

робота над планом Маршалла, який має бути здійснено після перемоги України;

вилучення російських активів. Цей ресурс має бути направлений в Україну для відновлення держави.

Він підкреслив, що зараз нам потрібно працювати над акумуляцією коштів та пріоритетними напрямками їх використання.

Як відновлюватимуть економіку України: план уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 квітня 2023 року розповів, що вся увага уряду буде зосереджена на десяти ключових напрямках та реформах. А саме:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору громадянської безпеки;

оновлення політики щодо ветеранів;

реформа енергетики з упором на енергонезалежність та модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

підтримка бізнесу;

подальша реформа освіти;

реформа митниці;

реформа системи держуправління

Нагадаємо, за наступні 10 років українська влада планує витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.