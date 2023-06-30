В мировой экономике начинается новый суперцикл: что это значит

Мировая экономика находится на пороге кардинальных перемен. Фокус рассказывает, к чему готовится.

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С 30 июня 2023 года в мировой экономике начнется новый суперцикл, из-за которого подорожают энергоносители и продовольствие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что рассчитываемый агентством индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров, достигнув пика к концу 2000-х годов, вернулся сейчас на ту же отметку, что и в 1990 году.

Подобная динамика соответствует теории, которую разработал советский ученый-экономист Николай Кондратьев. Согласно его теории, мировая экономика развивается 30-летними циклами, и в этот период наблюдается разная динамика цен на сырьевые товары.

"Волны Кондратьева" в ценах на сырье "переливаются" в акции. То есть, когда стоимость товаров остается стабильной в течение длительного периода, акции растут. Однако во время волны роста, когда товары приносят прибыль (так было в 1970-х или 2000-х годах), акции притормаживают свой рост.

При этом некоторые эксперты скептически относятся к идее о начале нового цикла Кондратьева. Они считают, что будущие темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, все еще характеризуются неопределенностью. В случае слабой динамики предпосылок для роста цен на сырье будет значительно меньше.

Напомним, в начале 2023 года многие мировые экономисты частного и государственного сектора предупреждали, что мировая экономика окажется на пороге глобальной рецессии в этом году. Так, по мнению управляющего директора Всемирного экономического форума Саадия Захиди, мир столкнется с ощутимыми снижениями инвестиций, в которых нуждаются уязвимые слои населения.

Тем временем в НБУ ожидают, что украинская экономика в 2023 году будет восстанавливаться намного быстрее, нежели ожидалось ранее. Главный риск для позитивной ситуации — интенсивность полномасштабной войны.

Что касается развития ключевых секторов экономики, то опрошенные Фокусом эксперты в статье "Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году" рассказали, какие отрасли в 2023 году покажут рост.