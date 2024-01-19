"Открыто об этом говорят": РФ продолжит агрессию, если ее не остановить, — Еврокомиссия

По словам вице-президента ведомства Валдиса Домбровскиса, есть перспективы того, что Москва действительно пойдет дальше и начнет новые агрессивные войны с Европой.

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Западные партнеры должны объединить свои усилия для противостояния вторжению России в Украину. В противном случае Кремль может запланировать расширение за пределы своих территориальных границ и напасть на соседние европейские страны. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Bloomberg.

"Меня больше всего беспокоит продолжающаяся российская агрессия против Украины. Если мы не остановим Россию, есть перспективы того, что Россия действительно пойдет дальше и начнет новые агрессивные войны, и они открыто об этом говорят", — сказал он в Давосе.

Домбровскис, ответственный за торговую политику Европейского Союза, предупредил о том, что 2024 год станет периодом трудностей, учитывая военные действия против Украины и напряженность на Ближнем Востоке.

Эти факторы могут нарушить торговые операции и цепочки поставок, несмотря на оптимистичный прогноз Всемирной торговой организации о росте на уровне 3,3% к 2024 году, сказал он. Тем не менее, существуют определенные потенциальные риски, на которые необходимо обратить внимание.

Напомним, 18 января председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению России.

Также напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Украина проиграет в войне с Россией, то Москва пойдет в сторону Европы, поэтому важно оказать Киеву поддержку.

Немецкое издание Bild 14 января писало, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ. Авторы материала утверждают, что эскалация может произойти уже в феврале этого года.