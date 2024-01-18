"Альянс сильний як ніколи": у НАТО заявили про готовність до війни з Росією (відео)

За словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, стратегії та плани Північноатлантичного Альянсу спрямовані на протидію загрозі з боку РФ.

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Голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили про готовність Альянсу до можливого нападу Росії. Заява прозвучала на спільній пресконференції у Брюсселі в четвер, 18 січня.

"Ми є оборонним союзом, тому необхідно бути готовими, і ми готові. Ба більше, ми покращуємо наші можливості, щоб бути ще ефективнішими, з більшою чисельністю персоналу і кращими навичками в певних галузях", — зазначив Роб Бауер.

Голова військового комітету НАТО нагадав про дві основні загрози в стратегії Альянсу — Росію і терористичні групи. Він наголосив, що стратегії та плани НАТО спрямовані на протидію загрозі з боку Росії, і підтримав це твердження, вказавши на плани, розроблені та затверджені у Вільнюсі. Водночас він підкреслив, що Північноатлантичний Альянс "сильний як ніколи".

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Крістофер Каволі зі свого боку підтвердив готовність НАТО до можливих дій. Він також оголосив про найбільші за останні десятиліття навчання Альянсу, сценарій яких передбачає конфлікт із "практично рівним противником". Сценарій навчань передбачає напад Росії на територію союзників, що активує статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

Бауер наголосив, що проведення навчань із залученням приблизно 90 тисяч військових є демонстрацією нової готовності НАТО. Він назвав це "рекордною кількістю військ" і наголосив, що це дає змогу проводити навчання в таких масштабах по всьому Альянсу.

Насамкінець Бауер наголосив, що війна — це не тільки питання військових, а й подія, що зачіпає всю громадськість, посилаючись на події в Україні.

Нагадаємо, німецьке видання Bild 14 січня писало, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року.

Також нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що якщо Україна програє у війні з Росією, то Москва піде в бік Європи, тому важливо надати Києву підтримку.