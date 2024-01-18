Війна РФ проти НАТО. Як в Альянсі готуються до можливих зіткнень

НАТО готується до війни з Росією, про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на власні джерела в Альянсі. У Центрі передового досвіду НАТО запевняють: журналісти отримали лише навчальний сценарій, аби перевірити військові можливості. Фокус розбирався, за яких умов Росія зважиться діяти проти країн Північноатлантичної організації, та кому вигідно розповсюджувати інформацію про можливий наступ саме зараз.

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Агресія проти НАТО: найзухваліший сценарій нападу — ймовірний

Німецький таблоїд Bild, бульварна та наймасовіша газета країни, повідомив, що отримав доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію. Автори статті — Юліан Рьопке та Ґеорґіос Ксантопулос — говорять про "динамічний сценарій гібридного широкомасштабного російського нападу на східний фланг НАТО". Вони припускають: сотні тисяч солдат розміщуються на кордонах з РФ та підконтрольної їй Білорусі, початок військових дій можливий влітку 2025 року.

Операція може виконуватися у кілька етапів. Перший — розпочатися вже у лютому 2024 року з додаткової мобілізації в Росії 200 тисяч військовозобов'язаних і успішного весняного наступу російської армії в Україні. Другий — у липні. Тоді можна очікувати прихованого, а згодом й явного нападу на країни Заходу з використанням кібердиверсій та інших гібридних методів ведення війни. І під прицілом мають опинитися країни Балтії. У західних кордонів РФ та Білорусі може початися навчання "Захід-2024". Тоді ж Росія розміщатиме ракети середньої дальності на тих територіях. Паралельно нарощуватиме військові потужності у Калінінградській області, нібито для того, щоб запобігти нападу НАТО, що готується. На третьому етапі, у грудні 2024 року, Росія спробує захопити вузький Сувальський коридор на кордоні між Польщею і Литвою та інсценувати там прикордонний конфлікт із численними жертвами. Зрештою влітку 2025 року НАТО наважиться застосувати заходи стримування — наказує перекинути 300 тисяч військовослужбовців Альянсу, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу, на східний фланг НАТО.

Карта ймовірних військових навчань НАТО в Європі, яку опублікували німецькі журналісти Фото: Bild

Наразі у НАТО такий сценарій називають нереальним. Обґрунтовують: подібні були і раніше — вигадані, з неіснуючими країнами і географічними регіонами. "Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", — прокоментував директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс у своєму X(колишній Twitter). Тобто йдеться про сценарій навчань, який є удаваною ситуацією для перевірки військових можливостей у тій чи іншій галузі. Мета — підготуватися до різних варіантів нападу, аби, приміром, з'ясувати, як швидко можна буде перекинути війська, та у якій кількості.

Ці аргументи були б більш переконливі, аби не одна деталь. Можна згадати, як у грудні 2021 року те саме видання Bild малювало іншу карту — захоплення Росією України, стверджуючи, що Кремль готується захопити дві третини територій. Тоді журналісти також посилалися на джерела в НАТО та службах безпеки. Їх джерело зазначило, що у разі наказу Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму і через сепаратистські території на сході та з півночі". Атака нібито може статися "наприкінці січня — початку лютого", якщо Україна та НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна. Зрештою, так і сталося.

Європа готується до війни, як ніколи раніше

Bild опублікував плани, які відпрацьовуються на навчанні. Причому не тільки НАТО, а й РФ. У цьому переконаний говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Декілька років тому, здається в 2017-му, росіяни проводили стратегічні командно-штабні навчання, під час яких відпрацьовували варіант вторгнення у держави Балтії, захоплення Сувальського коридору. Тому говорити, що такий план росіяни не розглядають — буде неправильно. Розглядають різноманітні варіанти, але невідомо, який буде здійснений. Це залежить від вищого політичного керівництва РФ", — говорить він Фокусу.

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Лакійчук зазначає, що в Альянсі наразі серйозно ставляться до загроз з боку Росії, хоча ще п'ять років тому представники НАТО могли ігнорувати подібні сигнали.

"Наразі є потенційні жертви російської агресії, які не дають так зробити, вимагаючи більш рішучих дій. Широкомасштабне вторгнення в Україну вплинуло на цю ситуацію. У 2022-2023 роки НАТО перейшло від стратегії стримування відносно Росії на східному та північно-східному фланзі, і це вже великий прогрес, до безпосередньої оборони на кордонах НАТО. Але нашим сусідам цього недостатньо: на заспокійливі жести своїх союзників вони кажуть, мовляв, подивіться, що росіяни зробили у Бучі, Ірпені та загалом в Україні. Якщо Росія вторгнеться у маленькі держави Альянсу, то навіть п'ять днів на роздуми — забагато, за цей час вони перетворяться на руїни".

У 2022-2023 роки НАТО перейшло від стратегії стримування відносно Росії на східному та північно-східному фланзі Фото: nato.int

Наразі країни НАТО не тільки вірять у можливий напад Росії, а й готуються до нього.

"Звісно, Франції чи Німеччині легше, вони думають, що перед тим, як напасти на них, Росія буде кусати маленькі держави, або ті, що на кордоні. З іншого боку, там розуміють, що Росія здатна діяти достатньо швидко, наступаючи іншим шляхом. Після лютого 2022 року навіть найзухваліший та відбитий сценарій, за який можна було б потрапити до психлікарні, тепер можна розглядати як ймовірний, навіть з невисокою вірогідністю. Я б хотів, аби країни Заходу готувалися та вкладалися в озброєння. Швидко це не зробити", — говорить Фокусу експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що оборонна промисловість Європи має п’ять-вісім років, аби наростити свій військовий потенціал.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що Росія боїться конфлікту з НАТО. Однак це не означає, що Альянс не може стати об'єктом вторгнення.

Можливий напад з моря: занепокоєння країн Балтії

Президент Росії Володимир Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутніх ескалацій проти країн Балтії. Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті зазначають, Путін вже давно тероризує суверенітет колишніх радянських республік, і стверджує, що має право захищати своїх "співвітчизників за кордоном", зокрема, етнічних росіян і російськомовних за межами Росії.

"Тому росіяни під час стратегічних навчань відпрацьовують вторгнення саме на цьому напрямку, — продовжує Павло Лакійчук. — Я не готовий підписуватись під словами деяких колег-експертів, що очевидно до вторгнення в Україну одним з варіантів основних дій Росії на заході була провокація НАТО та вторгнення на територію держав Балтії, хоча з точки зору бойової підготовки така ймовірність була".

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Експерти стверджують: країни Балтії в розумінні теперішньої верхівки Кремля — частина зруйнованого Радянського союзу. Перші паростки свободи почалися саме там. До того ж три країни вступили до НАТО, активно підтримують Україну.

"Я відвідував Литву та Естонію у 2020 році з великою делегацією, ми спілкувались з територіальною обороною цих країн. Усі, як один, казали, що готуються до вторгнення Росії та працюють як бджоли, на яких нападає ведмідь. Вони хотіли жалити цього ведмедя з усіх боків. Для цього багато хто відвідував тренування територіальної оборони, деякі зберігали зброю у себе вдома, пояснюючи тим, що в разі нападу, якщо озброєння буде на складі, і всі туди рушать, їх можуть вже зустрічати "зелені чоловічки", або ці склади будуть знищені. Відпрацьовували різні ситуації. Зараз я думаю, що ця готовність ще підвищилась, — говорить Іван Ступак. — Вони вже тоді казали: "НАТО нас не захистить". Концепція НАТО на той період передбачала, що у разі нападу на країни Балтії, вони мають самостійно протриматись 180 днів, а потім НАТО їх відбиває. Але вже тоді політики країн Балтії казали, що за 180 днів окупації їх просто не залишиться, що їх виріжуть всіх до одного. Вони чудово розуміють, що вони будуть наступними. Напад очікувався або з території Білорусі, або Балтійського моря".

Розстановка сил: Росія загрузла в Україні

Водночас західні та українські експерти говорять, що у Росії зараз немає потенціалу починати велику війну проти НАТО. Сил Росії не вистачить у найближчому майбутньому здійснити напад на будь-яку країну НАТО. Але при цьому важливо не пропустити момент, коли Росія може спробувати вчинити агресію.

"Зараз Україна — капкан для Росії, де вона зачепилась, і допоки її сили сковані довкола України вторгнення в сусідні держави менш ймовірне, вони не зможуть відкрити другий фронт, — говорить він. — Але в залежності від подій на українсько-російських фронтах можуть бути зміни в ситуації. Країни Балтії — найбільш очевидна потенційна жертва російського агресора. А також може йтися про Польщу та Фінляндію. Вторгнення до Румунії або Болгарії менш ймовірне з урахуванням сил російського флоту. Такий варіант потенційно можливий тільки у випадку, якщо росіяни досягнуть своїх цілей і захоплять Україну, посунуться далі. Але ми не дамо їм цього зробити", — говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

"Для нападу треба зібрати сили: людей, організувати логістику та забезпечення. Як тільки Росія накопичуватиме ресурси, це помітять наші західні партнери, — додає Іван Ступак. — Згадайте 2022 рік, коли вони декілька місяців розміщувались перед кордоном та тренувались".

Росії потрібно накопичити ресурси, підготувати логістику та запезпечення для відкриття флангу на території Європи Фото: Flickr

Інший варіант — Росія може влаштовувати постійні провокації. Наприклад, погрожувати кільком областям Естонії, аби поступово втягувати НАТО в суперечку, відвертати увагу.

"Певне угруповання сил можна завжди сформувати. Пам’ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення, навіть після попередження наших союзників, наші офіційні особи говорили, що угруповання сил на півночі наших кордонів недостатньо для широкомасштабного вторгнення. Хоч це було і так, але вони все одно полізли, коли дали команду, — згадує Лакійчук. — Раціональний погляд на співвідношення має бути, але це тільки складова загального стратегічного задуму. Те, що сама природа путінського режиму агресивна — вже ні в кого немає сумнівів".

Дії в інтересах Росії

Ця публікація у німецькому виданні викликала жвавий інтерес у РФ. У російських виданнях з'явилися матеріали із заголовками: "У Німеччині повідомили про початок підготовки до війни з Росією", "Німеччина готується до війни між Росією і НАТО після поразки ЗСУ", "У Кремлі не коментують повідомлення Bild про розробку ФРН "сценарію війни НАТО з РФ".

Не коментували у Кремлі, але в російському міністерстві закордонних справ так. Росія в особі речниця російського міністерства закордонних справ Марії Захарової порівняла публікацію з "минулорічним гороскопом" та накинулася зі звинуваченнями на Німеччину. "Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", — сказала вона.

Речниця російського МЗС Марія Захарова у притананній їй манері висміяла повідомлення про можливу війну з Альянсом Фото: РІА Новини

Насправді погрози Росії НАТО — історія не нова. Кремль погрожував Альянсу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну — постійно наголошуючи, що проти розширення Північноатлантичного альянсу, та після — щоразу після заяв про надання військової допомоги Україні. А також після оголошення про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Останнім часом Росія почала організовувати провокації на її кордоні та погрожувати "проблемами". Окрім того, Росія весь час перевіряє НАТО на реакцію, запускаючи свої літаки та дрони до повітряного простору країн-членів Альянсу.

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"Борис Пісторіус каже, що Німеччині потрібні гроші та озброюватись. Це поступовий процес, який триває роками. Зараз у світі невиконаних військових контрактів — $700 млрд. А термін виконання може бути 2025-2027 роки. Італійці замовили танки Leopard. Тобто йде процес посилення обороноздатності країн. Багато хто розуміє, що до 2030 року, умовно, треба бути готовими", — говорить Іван Ступак.

Наразі для України актуальне питання, аби партнери по НАТО не просто посилювали свій захист, а посилювали його не за рахунок допомоги Україні. У цьому контексті подібні новини у європейських медіа для України не можуть залишатися без уваги, оскільки вони точно на руку Росії, яка тільки й сподівається, що європейці та й американці, зміцнюючи свої сили, забиратимуть про Україну.