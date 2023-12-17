"У нас є близько 5-8 років": міністр оборони Німеччини закликав серйозно поставитися до погроз Путіна

На думку журналістів, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус практично прямо заявив, що країнам НАТО загрожує безпосередня військова загроза з боку Росії.

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Міністр оборони Німеччини вважає, що Європа, особливо країни Балтії, Молдова та Грузія, повинні серйозно поставитися до погроз російського президента Володимира Путіна. Про це він заявив 16 грудня в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

"Потрібно дуже серйозно ставитися до його (Путіна — ред.) погроз на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови. Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття перед нами можуть виникнути небезпеки", — додав очільник Міноборони ФРН.

Пісторіус підкреслив, що Німеччина й інші країни НАТО мають нарощувати виробництво зброї, щоб не відставати від Росії.

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"Зараз Путін значно збільшує виробництво зброї в Росії. За рішенням Думи, зростання становитиме понад 60%", — попередив він.

І додав, що в європейських країн є всього близько 5-8 років, за які країни Північноатлантичного альянсу мають надолужити згаяне як у збройних силах, так і в промисловості, і в суспільстві.

"Іноді в мене складається враження, що ще не всі усвідомили, що нам потрібно робити більше для гарантування нашої безпеки. Опинившись віч-на-віч із важкою кризою, нам потрібні збройні сили, які зможуть захистити цю країну. І в разі війни теж", — висловив свою думку Пісторіус.

Так, як пишуть журналісти, міністр оборони Німеччини практично прямо заявив, що країнам НАТО загрожує безпосередня військова загроза з боку Росії.

Німеччина має стати джерелом безпеки в Європі — Шольц

Останнім часом, як пишуть німецькі ЗМІ, влада Німеччини дедалі частіше з побоюванням поглядає в бік Росії і дедалі частіше говорить про загрозу нової "холодної" війни. Німецький канцлер Олаф Шольц ще на початку 2023 року попередив, що в середині 2000-х у РФ відродилися "авторитаризм та імперіалістичні амбіції", свідченням чого є війна в Грузії, анексія Криму та введення російських військ на Донбас. Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, на думку Шольца, Путін "зруйнував європейську та міжнародну архітектуру світу".

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Нагадаємо, раніше в українському ГУР оцінили запаси та виробництво зброї в Росії. Представники розвідки повідомили, що РФ і далі виробляє ракети та безпілотники. В окупантів також багато ракетних озброєнь, які небезпечні насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, ідеться про С-300.

Зокрема, Путін звинуватив Захід, що він "втягнув" у НАТО Фінляндію, яка була нейтральною країною, і планує посилити військову присутність РФ уздовж усього сухопутного кордону з фінами довжиною 1340 кілометрів, створивши Ленінградський військовий округ.