Назад в СРСР. Навіщо Путін збільшує військовий бюджет та скорочує соціальний

Росія восьмий рік поспіль розганяє збільшення оборонних бюджетів у світі. При цьому сама збільшує свої видатки до рекордних 10,8 трильйонів рублів, що є найбільшою сумою з часів СРСР. Фокус дізнавався яку тенденцію має таке зростання та до чого далі готується Путін.

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Президент Росії Володимир Путін підписав державний бюджет країни, що за кілька тижнів підготували та схвалили Держдума та Рада Федерації. Документ визначає основні видатки на 2024 та планові на 2025 та 2026 роки. Перше, на що варто звернути увагу – це збільшення статі видатків на армію та оборонно-технічний комплекс. Сума сягає рекордних 10,775 трлн рублів (111 млрд доларів), це на 70% більше за попередній рік (6,8 трлн рублів/76 млрд доларів), та майже, у 2,3 раза більше, ніж 2022-го (4,7 трлн рублів/52 млрд доларів).

За даними російських ЗМІ, такого стрімкого збільшення та обсягів фінансування не було з часів СРСР. Для порівняння, в 1989 році СРСР витрачав на потреби армії 75 млрд рублів, а в 1990 — 69,1 млрд рублів.

Крім збільшення фінансування армії його також отримали представники силового блоку, в першу чергу Росгвардії, поліції, ФСБ. На їхні потреби піде 3,3 трильйона рублів (37 млрд доларів).

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Вже традиційно для балансу видатків – якщо одні збільшуються, то інші, навпаки, скорочуються. Цього разу під скорочення потрапили витрати на освіту, науку, медицину та незрозуміле – підтримку національної економіки.

Не дивлячись на потужні санкції Заходу проти РФ, кремлівському керівництву вдалося знайти шляхи для їхнього обходу та втримати економіку. Більше того, Міжнародний валютний фонд навіть підвищив прогноз росту російської економіки 2,2% ВВП в 2024 році. Попередньо цю цифру оцінювали в 1,5%.

Одразу після проведення виборів президента в РФ варто очікувати там оголошення загальної мобілізації

Крім того, Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, щоб отримати доступ до технологій необхідних для військового виробництва. Їхній обсяг та кількість неспівмірні з тим, що було до 2022 року, але дозволяє виробляти ракети в необхідній кількості. За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, російська армія станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

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"Росія все ж таки знайшла вихід на високотехнологічні компоненти необхідні для військового виробництва. Ці поставки через низку різних посередників, в обхід санкцій, вимагають більше коштів та часу. Самі ж посередники завищують ціни через власні репутаційні ризики. Тому, значна частина російського військового бюджету закладена саме на це", — говорить Фокусу директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Чому зростають військові бюджети

Загальний обсяг світових військових витрат пришвидшився з 2014 року, від моменту анексії Росією Кримського півострову та початку військових дій на Донбасі. Початок повномасштабного вторгнення в 2022 році розігнав ці витрати до рекордних у 2,24 трильйона доларів США. Такі цифри наводить Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своєму щорічному дослідженні. Для загального розуміння, на 2022 рік США приймали оборонний бюджет в розмірі 770 млрд доларів. Це були найбільші військові видатки у світі, вже на 2023 рік цей бюджет було збільшено до 858 млрд доларів. Велика Британія збільшила свій оборонний бюджет щонайменше на 50 млрд доларів, та планує тримати цю планку на наступні роки.

За підрахунками SIPRI, вторгнення РФ призвело до рекордного приросту оборонних видатків в Україні та становило історичний рекорд збільшення на 640%.

Таблиця військових видатків України та союзників у порівнянні з РФ Фото: Фокус

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, таке суттєве збільшення військового бюджету говорить про те, що Москва не збирається зменшувати інтенсивність бойових дій в Україні, та продовжуватиме війну.

"Ці кошти підуть на три основні напрямки – по-перше, це розкрадання бюджету, по-друге – на компенсацію втрат техніки, проведення робіт з розконсервації старої техніки, по-третє – це виплати для заходів мобілізації. Кремлю потрібно не 450 тис військо в Україні, а 550 або 650 тис. Щоб їх зібрати потрібно більше коштів. Думаю, що одразу після виборів там оголосять мобілізацію вже без додаткових виплат для мобілізованих. Але стаття бюджету залишиться, їх потрібно буде якось забезпечувати", — говорить Фокусу Коваленко.

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Він зауважує, що зростання фінансової компоненти не означає збільшення технічних можливостей. Замість розконсервованих зі складів зберігання старих радянських танків Т-62, не зʼявиться умовна "Армата". Росія не має технічного та технологічного потенціалу для їхнього виробництва.

Які потреби у російської армії

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський відзначає, що РФ має великі втрати в Україні, хоч вони цього і не визнають. Потрібно відновлювати всі ресурси, умовні танки, ракети чи дрони безкоштовно не зʼявляються. Крім того, велика сума видатків піде на проведення мобілізації та виплати родинам загиблих.

"Варто уточнити, що в російському оборонному бюджеті завжди приховані статі фінансування армії. Наприклад, видатки на інженерні роботи, насправді перераховують збройним силам. В абсолютному показнику вони збільшуються, але не треба забувати про інфляцію в РФ. Вони рахують не по курсу, а по паритету купівельної спроможності", — пояснює він Фокусу.

В свою чергу Валерій Рябих пояснює, що на збільшення військових видатків РФ впливає цілий комплекс факторів та наслідків з них. Він нагадує ультиматум Путіна, який той зробив НАТО ще в грудні 2021 року. Тому повернення до витрат часів СРСР є певним підвищенням ставок, витратами на реалізацію загарбницьких амбіцій Путіна.

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"Ці кошти будуть направленні на розширення кількості військ, створення нових структурних одиниць. Крім того, на збільшення виробництва боєприпасів та техніки. Мова йде не лише про забезпечення потреб війна в Україні, а й про відновлення стратегічних резервів. Кремлю потрібно відновлювати запаси, які вони витратили в Україні. Тому готується відновлення стратегічних запасів на віддалену перспективу для боротьби з більш потужним противником, ніж Україна", — відзначає експерт.

На його думку, сьогодні Путін повторює ті ж помилки, що й керівництво пізнього СРСР. Тоді Кремль також закладав третину бюджету на військові цілі, при цьому населення було позбавлене можливості придбати товари першої необхідності та продукти. Як результат, тоді це заклало підвалини для соціально-політичних протиріч. Наразі Кремль посилює репресивний апарат та вкладається в розвиток та забезпечення Росгвардії, яка покликана забезпечити стійкість режиму.

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