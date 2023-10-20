Мирний Путін. Чому Сі Цзіньпін змусив російського президента говорити про кінець війни

Після переговорів із Сі Цзіньпіном Володимир Путін заговорив про мирні переговори. Він навіть запросив на чай з млинцями лідера США Джо Байдена, але після того, як він забере американське озброєння з України. Фокус дізнавався, що стоїть за мирною риторикою очільника Кремля та чого можна чекати від нього далі.

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Президент Росії Володимир Путін заговорив про мирні переговори з Україною щодо закінчення війни. Таку несподівану заяву він зробив під час пресконференції в Пекіні, де брав участь у китайському форумі "Один пояс, один шлях".

"Ми чуємо зараз, що вони нібито готові до якихось переговорів. Уже й відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо", — сказав Путін, зауваживши, що потрібно скасувати заборону на переговори з ним, яку він назвав "декретом".

Далі більше. Путін, чи не вперше, від моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, звернувся до президента США Джо Байдена з пропозицією "приїхати в Росію на млинці з чаєм". Для цього потрібно лише забрати в України комплекси ATACMS.

Путіну не вдалося "продати" Китаю ідею газопроводу "Сила Сибіру-2" та отримати озброєння, але він залучився підтримкою безпеки і суверенітету

Зазначимо, що приводів чи розмов про початок мирних переговорів з Росією не було. Ані зі сторони української влади, ані від західних партнерів. Ба більше, у вересні 2023 року державний секретар США Ентоні Блінкен зауважував, що немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у дипломатії. Він зазначив, що США приєднаються одразу за Росією та Україною до мирного процесу.

Водночас президент Володимир Зеленський в інтервʼю The Economist розповів, що не піде на жодні компроміси з РФ, а війна триватиме доти, доки російські війська перебуватимуть на території України.

Офіційної реакції від перших осіб США на "запрошення на чай з млинцями" не послідувало. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що будь-які переговори з Путіним зараз легітимізують всі воєнні злочини та зроблять війну інструментом глобальної політики. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Де Путін шукає зброю для війни

Кремль вже давно намагається протягнути тему замороження воєнних дій в Україні в наявних умовах. Це потрібно, щоб поновити ресурси та резерви, зробити висновки з помилок та почати нову воєнну кампанію. Для реалізації цього задуму залучаються всі можливі засоби, від постійних заяв політиків про небажання України сідати за стіл перемовин, до так званих мирних планів, що пропонують країни Африки. В Росії розуміють, що продовжувати війну такими самими темпами вони зараз не можуть, якщо питання мобілізаційного ресурсу вирішується, то проблеми забезпечення військ доводиться вирішувати "з коліс".

Аналітики вважають, що у світлі заяв Путіна про мирні переговори з Україною, варто брати до уваги місце і час, коли вони були зроблені. А відбулося це одразу після тривалих за часом переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Є припущення, що російський політик намагався випросити у Китаю озброєння та боєприпаси. Якою була відповідь Сі стане зрозуміло згодом, але Путіну раптом довелося заговорити про мирні переговори.

Ресурси для мобілізації в Росії виснажуються, а під формальні вибори президента РФ потрібно мати більш-менш стабільну ситуацію Фото: РИА Новости

"Путін не зміг продати Сі Цзіньпіну ідею газопроводу "Сила Сибіру-2", найімовірніше, він не погодився і на ідею зі зброєю. Є дані, що Кремль пропонував забрати всі арсенали з Північної Кореї, а Китай їх би відновив. Отже, фактично відбулася передача китайського озброєння, але без участі Пекіна. Сі сказав, що вони готові підтримувати Росію стільки, скільки потрібно, але нелетальною зброєю. Для прикладу, відомо, що Китай закриває тендер на пошиття 500 тис. комплектів термобілизни для РФ", — розповідає Фокусу політолог Віктор Бобиренко.

Сценарій "зради" для Заходу

Політичний аналітик Олександр Кочетков зауважує, що причиною мирної риторики від Путіна є необхідність виконати волю Сі Цзіньпіна щодо конструктивних переговорів із Заходом. Китайський лідер відкрито говорить, що необхідні переговори про вільну економічну конкуренцію, інфраструктурні проєкти та розвиток економіки, а не тема продовження війн. Нагадаємо, зустріч Сі з президентом США Байденом може відбутися вже в листопаді 2023 року. Про її можливість заявив особисто американський лідер. Дату заходу не анонсовано, але, ймовірно, він пройде в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада.

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"По-друге, Сі пропонує Заходу справедливі умови конкуренції та готується до переговорів з Байденом. Йому точно не потрібна тема продовження війни, він налаштований на переговори. Тому Путіну, який вже повністю залежний від Китаю, доводиться відповідати настроям Сі", — говорить Фокусу Кочетков.

Він також зауважує, що Путіну доповідають не зовсім правдиву інформацію, ресурси для мобілізації виснажуються, а під формальні вибори президента РФ потрібно мати більш-менш стабільну ситуацію в країні.

Сі Цзіньпін та Джо Байден можуть зустрітися в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада Фото: Getty Images

За словами Віктора Бобиренка, закинувши тези про мирні переговори, Путін дає сигнал проросійськи налаштованим силам в Європі та США для інформаційної кампанії проти України.

"Формується наратив, що ми хочемо миру і готові до нього, а інша сторона виступає за війну. Цей наратив направлений, насамперед, для "стомленого Заходу", зараз його мають підхопити всілякі трампісти, Папа Римський чи Ілон Маск. Тому ці заяви зроблено з прицілом на Захід, мовляв, ось вам альтернатива, а Україна не хоче говорити про мир. Ба більше, зʼявлятимуться спроби притягнути за стіл переговорів Байдена, Шольца чи Сунака, у такий спосіб показуючи, що Київ не має своєї субʼєктності. Власне, він про це й говорив, коли згадував "кураторів зовнішньої політики", — говорить експерт.

Ядерні аргументи для мирних переговорів

Експерти стверджують, що в короткостроковій перспективі всі дії Путіна варто розглядати з акцентом на інтереси Китаю. На сьогодні Кремль потрапив у повну економічну і політичну залежність від Пекіна, тому змушений буде відпрацьовувати порядок денний, що здає Сі. За словами Олександра Кочеткова, китайському лідеру зараз потрібні сильні аргументи для переговорів з Байденом. Такими можуть бути підтримка напруги на Близькому Сході, яку реалізуватимуть руками Москви, та чергові ядерні погрози. Але цього разу більш предметні.

"Путін може знову вдатися до ядерного шантажу. Для цього провести випробування ядерного озброєння на полігоні, на Новій Землі та почати предметно шантажувати світ. Нагадаю, на сьогодні навіть в Кремлі достеменно не знають, в якому стані перебуває їхній ядерний арсенал", — прогнозує експерт.

Російське керівництво систематично погрожує ядерною зброєю, але само не розуміє, в якому стані вона знаходиться Фото: Getty Images

Зауважимо, у вересні 2023 року голова російського національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук, який входить до найближчого оточення друзів Путіна, закликав звернути увагу на цю ідею. Свої думки він аргументував тим, що дії західних країн щодо Росії стають "дедалі агресивнішими". Він нагадав, що 1961 року СРСР у відповідь на агресивну риторику США випробував найпотужнішу в історії термоядерну "Цар-бомбу" потужністю понад 50 мегатонн. Після чого американці відразу стали домовлятися.

"Ось зараз точно така сама ситуація. Досить провести випробування на Новій Землі… Один разок хоча б. І все стане на свої місця", — говорив Ковальчук.

Нагадаємо, Путін ще в лютому 2023 року доручив забезпечити готовність полігону на Новій Землі до випробування російської ядерної зброї.

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