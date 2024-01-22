Ворог проривається до Авдіївки: яка обстановка склалася на гарячій ділянці фронту

Згідно з офіційними даними, ворог зазнає великих втрат у живій силі й техніці. За інформацією військових аналітиків, російські війська були помічені на південних околицях Авдіївки, де вже тривають бойові дії.

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Бійці Збройних сил України непохитно тримають оборону на Авдіївському напрямку, завдаючи вогневих уражень противнику, який не полишає спроб оточити населений пункт. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони минулої доби відбили п'ять атак росіян у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Фокус зібрав останні відомості про ситуацію на одній і найгарячіших ділянок українського фронту.

Збройні сили РФ не перший місяць намагаються прорвати оборону українських сил із метою захоплення Авдіївки. Для цього ще наприкінці жовтня минулого року на цьому напрямку було зосереджено близько 40 тисяч російських солдатів і велику кількість бойової техніки.

Упродовж січня противник із різною інтенсивністю штурмував позиції українських захисників як на південному, так і на північному фланзі, намагаючись узяти в оточення Авдіївку, попри величезні втрати в особовому складі й техніці.

Офіційна інформація

Як повідомив в ефірі телемарафону 21 січня речник Таврійського напряму Олександр Штупун, інтенсивність противника дещо зменшилася — росіяни не завдавали в цій зоні ударів із повітря, проте дещо збільшилася активність ворожої артилерії.

"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб уже не завдавав нашій операційній зоні авіаударів. Також минулої доби було менше бойових зіткнень — усього 30 і застосування FPV-дронів. Утім, учора дещо збільшував активність артилерії — зафіксовано 703 артилерійські обстріли", — заявив Штупун.

За його словами, імовірно, противник розпочав перегрупування, тому Сили оборони не сподіваються на тривале "затишшя" на цій ділянці та вже готуються до нової хвилі активізації ворога.

Водночас окупаційні війська зазнають величезних втрат на Авдіївському напрямку. В інтерв'ю Financial Times 20 січня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що в районі Авдіївки втрати ЗС РФ останніми тижнями значно зросли, однак конкретних цифр названо не було.

Інформація від експертів

Зі свого боку, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 20 січня повідомили, що російські війська просунулися до південної околиці Авдіївки. Із покликанням на російські джерела вони додали, що передові підрозділи противника захопили український укріпрайон біля ресторану "Царська охота", що за пів кілометра від населеного пункту.

А 21 січня в черговому звіті ISW було сказано, що росіяни нібито дібралися до вулиць у самій Авдіївці, водночас було опубліковано кадри із соцмереж про бойові дії, які відбувалися, згідно з геоданими, за 500 метрів від південного кордону міста.

Також аналітики пишуть, що окупанти були помічені на вулицях Лермонтова та Косова, однак було уточнення — поки що жодних візуальних підтверджень ця інформація не має.

Щодо ситуації на Авдіївському напрямку висловився й ветеран російсько-української війни Євген Дикий. В одному з інтерв'ю він зазначив, що ризик втрати Авдіївки сьогодні не вищий, але й не менший, ніж два місяці тому.

Він додав, що найважливішою ділянкою фронту є район Орлівки, оскільки через цей населений пункт проходить дорога, якою йде постачання українського гарнізону в Авдіївці.

Також Дикий зазначив, що так звана Авдіївська промзона перетворилася на сіру зону. За його словами, українські підрозділи звідти відійшли, але загарбники її так і не взяли, оскільки під час спроби туди увійти по них із засідок відпрацьовують українські бійці.

"Ця м'ясорубка працюватиме рівно доти, доки є можливість привозити до гарнізону снаряди й вивозити звідти поранених, тобто доки працює траса через Орлівку. Вона вже не перший місяць прострілюється росіянами, але до такого нам не звикати", — розповів Дикий.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

Просування російських військ на Авдіївському напрямку фіксує й ресурс DeepState. Згідно з опублікованою картою бойових дій, противник намагається просуватися на північному фланзі в східний бік до населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі, а також на південь у напрямку Орлівки та Ласточкиного.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. 1 січня 2024 р. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. 22 січня 2024 р. Джерело: deepstatemap

На південному фланзі противник атакує Сєверне. Також росіяни здійснюють тиск на східний фланг Авдіївки з боку Ясинуватої та Спартака.

Нагадаємо, наприкінці жовтня російська армія під Авдіївкою здійснила один із наймасштабніших штурмів під час війни. Як повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, ворог провів масовану артпідготовку, а потім кинув у бій понад 50 одиниць бойової техніки та близько 500 штурмовиків.