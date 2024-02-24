"Перевищують початкову силу": у британській розвідці оцінили втрати ЗС РФ в Україні

За даними Міноборони Великої Британії, на момент повномасштабного вторгнення на Україну наступали щонайменше 100 тисяч окупантів. За два роки війни втрати ЗС РФ перевищили цю кількість вже більш ніж утричі.

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Російські окупанти вже втратили на території України ті обсяги ресурсів, з якими наступали 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у другу річницю повномасштабного вторгнення.

У публікації йдеться, що на момент наступу Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп. Вони включали:

приблизно 1300 танків;

понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів;

щонайменше 100 000 особового складу.

"За два роки конфлікту втрати Росії збігаються — а в багатьох випадках і перевищують — ті, що становили її початкову силу", — підкреслили у британській розвідці.

Підтверджені втрати, за даними Міноборони Великої Британії, становлять:

понад 2700 танків;

5000 БМП і БТР;

приблизно 350 тисяч бійців.

"Мобілізація та залучення, виробництво та відновлення наявних запасів означає, що втрати були компенсовані", — зазначили у розвідці.

Зараз, за оцінкою британського відомства, на території України розгорнуті вже більші війська РФ. Тепер російські окупанти здатні підтримувати атаки вздовж лінії передової та проводити стратегію виснаження Сил оборони.

Звіт британської розвідки щодо втрат ЗС РФ Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Втрати Росії: дані Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ також опублікували загальні втрати ворогом за два роки повномасштабної війни — з 24 лютого 2022 року по сьогодні.

За даними Генштабу, ЗС РФ втратили:

приблизно 409010 особового складу;

6534 танки;

12425 бойових броньованих машин;

9952 артилерійські системи;

999 РСЗВ;

684 засоби ППО;

340 літаків;

325 гелікоптерів;

7659 БПЛА;

1905 крилатих ракет;

25 кораблів та катерів;

один підводний човен;

12988 автомобільної техніки та автоцистерн;

1576 спеціальної техніки.

"Дані уточнюються", — додали в ЗСУ.

Втрати ЗС РФ за даними Генштабу ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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