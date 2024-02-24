Знищення другого А-50: скільки таких літаків ще залишилося у Росії, — Ігнат (відео)

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, літак А-50У, який збили під час спільної операції розвідки та Повітряних сил, був не звичайним, а модернізованою версією повітряного командного пункта.

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У небі над Азовським морем 23 лютого було знищено вже другий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він повідомив, що збитий літак був модернізований — мав змогу спостерігати і сканувати, бачити всі повітряні цілі в радіусі 600 кілометрів і виявляти системи РЕБ.

"Тобто це був фактично радар", — підкреслив Ігнат.

І додав, що, за словами голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова, таких повітряних командних пунктів у Росії ще 8 літаків.

"Потрібно дивитися на дані розвідки. Казав голова ГУР, що було вісім літаків до цього. Із них там не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки їх було…", — пояснив речник ПС.

Ігнат зазначив: він підтримує думку очільника ГУР, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність і підтримувати зв'язок у зоні бойових дій цілодобово.

"Успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, можливість діставати ворога там, де він абсолютно цього не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши А-50", — сказав він.

Що відомо про збиття А-50У

За інформацією ГУР, повітряний командний пункт, який використовували для ударів по українських містах, збили під час спільної операції розвідки та Повітряних сил.

Останній політ російський літак, який було знищено 23 лютого 2024 року, здійснив з аеродрому "Ахтубінськ" у той самий день о 15:50, вирушивши на завдання до району Приморсько-Ахтарська та Зернограду.

Російський літак А-50У вдалося "зловити" за майже 300 км від лінії фронту. Україна збила російський А-50У ракетами ЗРК С-200. Пізніше стало відомо, що в РФ відшукали уламки збитого А-50У.

Вартість А-50 становить понад 350 мільйонів доларів.

Вперше українські війська знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 ще 14 січня 2024 року.