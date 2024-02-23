Шматки крила та частини екіпажу: в РФ відшукали уламки збитого А-50 (відео)

Росіяни запевняли, що чули детонацію боєкомплекту на місці падіння літака в Краснодарському краї. Міноборони РФ мовчить про надзвичайні події вечора 23 лютого.

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На місці падіння російського літака в Краснодарському краї палає пожежа та, як запевняють свідки, вибухає боєкомплект. У полях між хуторами відшукали великі уламки повітряного судна. Також є інформація про загиблих пілотів ЗС РФ. Про наслідки удару Сил оборони України розповіли в Telegram-каналі Astra.

У мережі опублікували низку відео, знятих жителями двох російських хуторів — Борець Труда і Трудова Арменія. Зазначимо, населені пункти розміщені за 67 км від узбережжя Азовського моря та міста Єйськ.

А-50У — де впали уламки 23 лютого Фото: Google Maps

Автор одного із записів показує пожежу, яка палає десь серед поля. Також стверджує, що бачить як тіла членів екіпажу. На його думку, пожежа — наслідок вибуху боєкомплекту російського літака. Росіянин перебуває за п'ять метрів від місця падіння та не може дістатися далі: його не пропускають невідомі особи, хоч він запевняє, що "репортер".

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"Боєкомплект горить. Трупи плавають", — чути на відео.

Другий запис зроблено біля хутора Борець Труда — так заявляє голос оператора. Чоловік показує фрагмент крила літака та пристрій із надписом "344-А. Навески Р.В.". На шматках, які лежать на деякій відстані, він помітив "сліди пострілів".

У Міноборони РФ ні слова не написали про інцидент у Краснодарському краї. Натомість згадали про начебто збиття БПЛА в Брянському краї.

Падіння А-50У — що сталося 23 лютого

Зазначимо, 23 лютого над Краснодарським краєм РФ знешкоджено літак далекої радіолокаційної розвідки (ДРЛВ) А-50У, — повідомили в ГУР Міноборони. Українські розвідники опублікували зображення з показниками польоту: повітряне судно за кілька секунд зменшило швидкість до 0 км/год.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук підтвердив успішну спецоперацію. Дефіцитний літак А-50У вартістю пів мільярда доларів вдалося дістати за майже 300 км від лінії фронту.

На відео з моментом падіння можна почути коментарі росіян. Громадяни РФ зазначили, що літак намагався врятуватися та відстрелював теплові фальшиві цілі. Однак врятуватися йому не вдалося: сталося влучання снаряда, і почалось падіння.

Українці швидко відреагували на інцидент у небі над РФ: заповнили мережу десятками мемів на тему збиття А-50У. На мемах згадали вигуки нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та пса Патрона, який начебто влучив по цілі банками огірків.

Нагадуємо, увечері 2023 лютого в ЗМІ повідомили, що РФ могла втратити ще один літак. Міноборони РФ не підтвердив надзвичайну подію, але Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що з радарів зникло два об'єкти.