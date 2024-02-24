"Нам вполне по силам": у Зеленского озвучили единственный вариант завершения войны в Украине

Советник главы ОП Михаил Подоляк сравнил РФ с маньяком, любящим разрушать жизни. По его словам, решение, которое не было принято в 2014 году, повлечет "гораздо большую трагедию".

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел итоги двух лет полномасштабной войны и рассказал, чем она завершится. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 24 февраля.

"Два года полномасштабной, жестокой, кровавой войны. А до этого 8 лет войны подготовительной, но не менее разрушительной. Россия решила обнулить все, что касается современной цивилизации. Россия атаковала Украину, расшатываясь убить много граждан другой страны и оккупировать территории", — отметил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что РФ "должна, может и обязана" потерпеть поражение. Иначе, по его словам, никаких мира, правил, права и будущего не будет.

Подоляк объяснил, что серийному убийце, который любит убивать и разрушать, верить нельзя. По его мнению, Россия не может существовать, не удовлетворяя эту свою потребность.

"Решение, которое не было принято вовремя (в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вторжения в Украину), обязательно спровоцирует гораздо большую трагедию...", — добавил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что никогда нельзя сдаваться, и Украина это доказала.

"Вместе с партнерами нам вполне по силам поставить военную точку в существовании агрессивной РФ", — заверил Подоляк.

Публикация Михаила Подоляка от 24 февраля Фото: Скриншот

Напомним, британская разведка и Генштаб ВСУ опубликовали статистику потерь ВС РФ за два года полномасштабной войны.

В годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ к украинцам обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Военачальник вспомнил главные достижения Украины на передовой.