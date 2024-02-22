"Сегодня — вау, завтра — депрессия": Подоляк объяснил, почему нет "существенных поражений" РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для Кремля не имеют значения потери в Украине. В то же время он подтвердил, что Силам обороны не хватает вооружения.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявления, что в Украине начался большой военный кризис. Об этом известно из его интервью "24 каналу" от 22 февраля.

Чиновник подчеркнул, что Украина воюет не с маленькой страной, а Россией, которая "полностью перестроилась на милитарные рельсы".

"Мы же видим, что для России нет цены в этой войне. То есть погибнет тысяча человек, или 10, или 100 тысяч — нет разницы для (Владимира, — ред.) Путина", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Россия сейчас воюет тремя вещами:

постоянными количественными атаками или "мясными штурмами" (в частности, на Авдеевском направлении);

авиационным доминированием, используя управляемые авиационные бомбы для уничтожения оборонительных сооружений;

артиллерией, импортировав из КНДР большое количество снарядов.

"Буквально на днях выяснилось, что в северокорейской ракете, которая 2 января атаковала Харьков, 75% электроники имеет происхождение из США и европейских стран", — отметил советник.

Он напомнил, что войны с Россией "вчера все боялись", но за полтора года ее войска не продвинулись. Кроме того, Украина имеет в 10, 15, 20 раз меньше военных инструментов. Некоторых ресурсов, как авиации, у Сил обороны нет вообще.

"При этом сегодня мы продолжаем говорить о существенной возможности поражения РФ. Так кто и где находится? Понятно, что есть разные этапы войны: сегодня — вау, завтра — депрессия, и послезавтра — снова вау", — объяснил Подоляк.

Он отметил, что Россия не изменится и будет атаковать Украину или другую страну, потому что война — это ее "сущность". Украина — единственная страна, которая оказывает сопротивление ВС РФ несмотря на то, что ограниченность в ресурсах не позволяет наносить "существенные тактические поражения".

Советник главы ОП назвал нужным существенное наращивание военного производства. Однако, по его словам, произведенное вооружение должно идти не на склады, а на передовую в Украине.

"И тогда мы завтра напишем, насколько эффективно выглядят события по линии фронта", — добавил Подоляк.

Интервью с Михаилом Подоляком (о "военном кризисе" — с 1:25)

Напомним, по данным Sky News, экспорт из Великобритании поддерживает российское производство для армии. Среди поставленного доминируют детали для беспилотников и авиационной техники.

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что Силы обороны отбили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях. Он рассказал, где сейчас идут самые горячие бои.