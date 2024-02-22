"Сьогодні – вау, завтра – депресія": Подоляк пояснив, чому немає "суттєвих поразок" РФ (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для Кремля не мають значення втрати в Україні. Водночас він підтвердив, що Силам оборони не вистачає озброєння.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяви, що в Україні розпочалася велика військова криза. Про це відомо з його інтерв’ю "24 каналу" від 22 лютого.

Чиновник наголосив, що Україна воює не з маленькою країною, а Росією, яка "повністю перебудувалась на мілітарні рейки".

"Ми ж бачимо, що для Росії немає ціни в цій війні. Тобто загине тисяча людей, чи 10, чи 100 тисяч — немає різниці для (Володимира, — ред.) Путіна", — підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що Росія наразі воює трьома речами:

постійними кількісними атаками або "м’ясними штурмами" (зокрема, на Авдіївському напрямі);

авіаційним домінуванням, використовуючи керовані авіаційні бомби для знищення оборонних споруд;

артилерією, імпортувавши з КНДР велику кількість снарядів.

"Буквально днями з'ясувалось, що в північнокорейській ракеті, яка 2 січня атакувала Харків, 75% електроніки має походження зі США та європейських країн", — зауважив радник.

Він нагадав, що війни з Росією "вчора всі боялися", але за півтора року її війська не просунулися. Окрім того, Україна має у 10, 15,20 разів менше військових інструментів. Деяких ресурсів, як авіації, у Сил оборони немає взагалі.

"При тому сьогодні ми продовжуємо говорити про суттєву можливість поразки РФ. То хто і де знаходиться? Зрозуміло, що є різні етапи війни: сьогодні – вау, завтра – депресія, і післязавтра – знову вау", — пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Росія не зміниться і атакуватиме Україну або іншу країну, бо війна — це її "сутність". Україна — єдина країна, яка чинить спротив ЗС РФ попри те, що обмеженість у ресурсах не дозволяє завдавати "суттєві тактичні поразки".

Радник голови ОП назвав потрібним суттєве нарощення військового виробництва. Однак, з його слів, вироблене озброєння має йти не на склади, а на передову в Україні.

"І тоді ми завтра напишемо, наскільки ефективно виглядають події по лінії фронту", — додав Подоляк.

Інтерв"ю з Михайлом Подоляком (про "військову кризу" — з 1:25)

Нагадаємо, за даними Sky News, експорт з Великої Британії підтримує російське виробництво для армії. Серед поставленого домінують деталі для безпілотників та авіаційної техніки.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що Сили оборони відбили декілька позицій на Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Він розповів, де зараз точаться найгарячіші бої.