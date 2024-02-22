ЗСУ відбили позиції біля Авдіївки та полонили окупантів: як змінилася ситуація на фронті (відео)

На Авдіївському напрямку українські військові зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами та створюють нові вогневі позиції, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Збройні сили України відбили декілька позицій на Авдіївському та Мар'їнському напрямкам. Зокрема, українські бійці полонили понад десять російських військових. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій під час телемарафону 22 лютого.

Він зауважив, що наразі найгарячішою точкою є Мар'їнський напрямок. За добу окупанти за підтримки авіації 31 раз намагалися прорвати оборону українських бійців у районах населених пунктів Новомихайлівка та Перемога Донецької області.

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Також гаряче на Авдіївському напрямку, де 21 лютого ЗСУ відбили сім атак ЗС РФ у районах сіл Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Загалом на Мар'їнський і Авдіївський напрямки припадає найбільша кількість авіаційних, артилерійських ударів і атак дронів-камікадзе.

"І на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках наші воїни вчора відновили по кілька позицій, і саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів", — повідомив він.

Дмитро Лиховій розповів, що за чотири місяці операцій в Авдіївці загальні втрати ЗС РФ склали понад 47 тисяч військових. Після таких втрат потрібне перегрупування, проте ворог має певні резерви. Окупанти підтягують нові резерви та намагаються штурмувати за підтримки авіації в напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів.

Натомість ЗСУ зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. За словами Лиховія, ідуть складні бої. Українські бійці відновлюють позиції, росіяни потрапляють у полон, що свідчить про наявність близького бойового зіткнення.

Він додав, що окупанти намагаються наступати, але не мають достатньо ресурсів для цього, проте попри це окупанти використовують "інші" війська, ніж ті, що брали участь в наступі на Авдіївку.

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Нагадаємо, 22 лютого речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що в Авдіївці не можна точно порахувати втрати ЗС РФ. За його словами, кількість ліквідованих окупантів може бути вищою, ніж офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшим досягненням Росії за останні дев'ять місяців війни є захоплення Авдіївки Донецької області. Він наголосив, що останній рік для країни був найскладнішим.