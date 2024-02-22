"Схоже на Бахмут": в ЗСУ уточнили кількість втрат ЗС РФ у Авдіївці (відео)

Противник відчуває "кураж", тому намагається рухатись далі, окупувавши Авдіївку, пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Однак наслідки для ЗС РФ будуть такі ж, як під Бахмутом.

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У Авдіївці відбувались настільки інтенсивні бойові дії, що немає можливості точно порахувати втрати ЗС РФ. Саме тому кількість знешкоджених російських солдатів може бути суттєво вища, ніж оприлюднена Генштабом ЗСУ. Про особливості бойових дій на Авдіївському напрямку розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі порталу Freedom.

Зі слів Барчука, цифри, оприлюднені командуванням, не можна вважати остаточними. Тому, на його думку, кількість втрат ЗС РФ не просто "набагато вища", а "вища на порядок".

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Крім того, речник пояснив, чим ситуація в Авдіївці схожа на події у Бахмуті. По-перше, у боях біля обох населених пунктів Донбасу ворог дійсно втратив велику кількість особового складу, а, наприклад, ПВК "Вагнер" було винищено ледь не повністю. По-друге, "в куражі" російське командування також намагається просуватись далі, однак добитись якихось успіхів не зможе.

"Спроби [просування під Бахмутом — ред.] є й досі, але просування на цьому зупинилися. Те ж саме стосується й Авдіївки. За тієї інтенсивності втрат, якої вони зазнали в Авдіївці, росіяни ще намагатимуться на оперативному куражі рухатися далі", — пояснив Братчук.

Втім, співрозмовник журналістів визнав, що "втрати, які сьогодні є в росіян, на жаль, не критичні для них". Але врешті настане момент, коли Кремль "відчуватиме брак кадрів", впевнений Братчук.

Бої на Донбасі — що відбувається біля Авдіївки

Зазначимо, оборона Авдіївки тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року: про відступ Сил оборони на підготовлені рубежі заявив командувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що під час наступу на даний населений пункт ворог втратив близько 47 тис. осіб (з них третина — "неповоротні втрати").

Тим часом у західних ЗМІ публікують статті, у яких говорять про українських бійців, які начебто масовано потрапляли в полон під час "вирівнювання лінії фронту". В ЗСУ заперечили подібні заяви: згідно з офіційними даними, мова іде про кількох осіб, а не про сотню чи тисячу.

Нагадуємо, 21 лютого українська військова кореспондентка розповіла про загрозливу ситуацію на лінії Авдіївка-Мар'їнка-Вугледар. З її слів, можлива загроза є для Курахового — міста, розташованого за 20 км від лінії боїв. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін також повідомив про спроби ЗС РФ просунутись на захід від окупованої Авдіївки.