"Полонені є": у ЗСУ розповіли, чи дійсно під час виходу з Авдіївки втратили до тисячі бійців

ЗСУ не приховували, що під час виходу з Авдіївки Донецької області певна кількість військових не вийшла на зв'язок. Частина з них може бути на українському боці, розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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20 лютого видання New York Times повідомило, що нібито під час виходу ЗСУ з Авдіївки від 850 до 1000 українських військових потрапили в російський полон або зникли безвісти. Зі слів речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, публікація американських журналістів — дезінформація. Про це він повідомив під час телемарафону 21 лютого.

Він наголосив, що публікація ЗМІ "неприємно вразила", оскільки командування давало свій коментар із цього приводу.

"Здавалося, що все логічно має стати на свої місця, але, на жаль, не знаю, свідомо чи мимохіть автори New York Times поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування", — сказав Дмитро Лиховій.

Чи потрапили українські військові в полон під час виходу з Авдіївки: відповідь ЗСУ

За словами Лиховія, у ЗСУ не приховували та не заперечували, що під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції певна частина бійці не вийшла на зв'язок. Він наголосив, що частина з них може бути на українському боці в доброму здоров'ї чи пораненими, пізніше вони можуть вийти на зв'язок до своїх підрозділів.

Він наголосив, що розповіді про сотні українських полонених в Авдіївці — продовження російської агресії, зокрема фейки та дезінформація, яка "нічим не підтверджена".

Дмитро Лиховій розповів, що у 2022 році під час виходу з "Азовсталі" у Маріуполі Донецької області здалися сотні бійців, що було підтверджено та знято на відео, в Авдіївці нічого подібного не відбулося.

"Так, полонені є, але їх кількість обчислюється в жодному випадку не сотнями", — додав Лиховій.

В Авдіївці могли полонити до тисячі військових ЗСУ: стаття New York Times

За інформацією журналістів New York Times від 850 до тисячі українських бійців нібито могли бути захоплені в полон РФ під час відходу з Авдіївки Донецької області. Видання зазначило, що причиною цього є погано спланований вихід, який розпочався надто пізно.

Нагадаємо, 21 грудня керівник НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що тимчасова окупація Авдіївки Донецької області не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію на фронті. За його словами, росіяни готові втрачати своїх бійців у великій кількості.